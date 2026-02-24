Skolim przeczytał o śmierci własnej matki. Fake news wstrząsnął nim samym!

Król latino, którego hit „Wyglądasz idealnie” nuciła cała Polska, na co dzień stara się trzymać bliskich z dala od blasku fleszy. Mimo milionowych zasięgów i statusu gwiazdy, Skolim bardzo strzeże swojego prawa do prywatności. Jednak popularność ma swoją mroczną stronę, o czym artysta przekonał się w najgorszy możliwy sposób. W redakcji Eska.pl opowiedział o cenie, jaką płaci za sukces.

Szok! Uśmiercono mamę Skolima

Wydawać by się mogło, że życie na szczycie to tylko koncerty i uwielbienie tłumów. Rzeczywistość bywa jednak brutalna. Konrad Skolimowski w rozmowie z Eską przyznał, że sława wiąże się z ciągłą walką z fake newsami, które uderzają w jego rodzinę. Kilka miesięcy temu w sieci pojawił się materiał, który wstrząsnął fanami piosenkarza i nim samym. Ktoś postanowił uśmiercić jego mamę dla kliknięć.

Sytuacja ze śmiercią mojej mamy... Dzięki Bogu mam młodych rodziców. Moja mama ma 50 lat, to uważam, że jak ja mam 29, to to jest jeszcze młody wiek. Moja mama jest biegła w internecie, rodzina też. Informacja karygodna, straszna, coś, co mnie przeraziło - powiedział w wywiadzie dla ESKA.pl.

Skolim przerywa milczenie

Choć zazwyczaj unika tematów rodzinnych, w obliczu tak skandalicznej manipulacji nie mógł milczeć. Co najbardziej szokuje w tej sprawie? Film z kłamliwym tytułem wciąż wisi w sieci, a wideo ze skandalicznym tytułem wygenerowało prawie 90 tysięcy odsłon. Internauci, nieświadomi oszustwa, wciąż wpisują pod nim kondolencje, napędzając zasięgi twórcom tego obrzydliwego fake newsa.

To jednak nie koniec absurdów, z jakimi musi mierzyć się gwiazdor. W sieci krążą również błędne informacje generowane przez sztuczną inteligencję na temat imion jego rodziców. W sieci czytamy, że to Maria i Jan Skolimowscy. To nieprawda. Ojciec piosenkarza ma na imię Sylwester.

Ani imię mamy, ani imię taty nie jest prawdziwe. W każdym artykule czytam Maria i Jan Skolimowscy. Ja już się z tego śmieję, ale przerażające jest to, że tak wiele osób wierzy temu. Mój tata to Sylwester - dodał.

Jak zaznacza sam artysta, jest to całkowita nieprawda, a fani powinni z dużą rezerwą podchodzić do niezweryfikowanych rewelacji z internetu.

