"Pokochaj swoje ciało" radzą Omenaa Mensah, Joanna Przetakiewicz, Ewa Chodakowska i szczuplutka Kinga Zawodnik

"Pokochaj swoje ciało - ocal swoje życie" z Maffashion i Chodakowską

"Pokochaj swoje ciało - ocal swoje życie" to kampania społeczna zainaugurowana we wtorek, która przekonuje do akceptacji siebie i czucia się dobrze we własnej skórze. Na konferencji stawiły się zaangażowane w projekt Omenaa Mensah, której fundacja jest patronem akcji, Joanna Przetakiewicz, Ewa Chodakowska, szczuplutka Kinga Zawodnik po metamorfozie i Julia Kuczyńska czyli Maffashion.

Ta ostatnia niedawno doświadczyła przykrych słów o swoim wyglądzie ze strony innej znanej Polki - Gosi Andrzejewicz, która zarzucała jej... brak słowiańskich kształtów. W opublikowanym na Instagramie apelu wokalistka krytykowała szczupłe koleżanki i zabiegi medycyny estetycznej.

- Nienaturalnie wychudzone ciało, rybie usta, napompowane policzki - to współczesny kanon urody. Czy są tu fani słynnej słowiańskiej urody? Naturalny, duży biust, okrągła buzia, kobiece kształty, długie włosy i kocie oczy

- dumała Gosia Andrzejewicz, mając na myśli siebie.

Maffashion rozprawia się z hejtem

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź rozsierdzonej Julki Kuczyńskiej.

- Mam takie podstawowe pytanie - czy jako kobieta z mniejszym biustem, brakiem kociego oka, krótszymi włosami i ewidentnym brakiem krągłości, zaliczam się do słynnego kanonu słowiańskiej urody? Tak, wiem, to tylko taka głupawa rolka do przeczytania: "tak, my się z Tobą zgadzamy, nam też się nie podobają te porobione kobiety" i mam taką myśl. Duża część tych kobiet, które coś sobie poprawiły, właśnie przeczytała, czy usłyszała kiedyś, że nie spełni wymogów i nie są w jakimś kanonie piękna. I wtedy na przykład powiększyły sobie usta, żeby ich problem zniknął, tak jak kiedyś magicznie zniknął pieprzyk pewnej słowiańskiej piosenkarki

- mówiła Maffashion w sieci. Nic więc dziwnego, że hasła przewodnie tej akcji do niej przemówiły.

Ewa Chodakowska: Chcę więcej natury w codzienności

Z kolei Ewa Chodakowska tak odniosła się do tematu w rozmowie z Vivą!:

- Chcę więcej uważności, a mniej hałasu. Chcę wrócić do życia odczuwanego wszystkimi zmysłami – do momentów, w których naprawdę widzę, słyszę, czuję, oddycham. Chcę więcej natury w codzienności: lasu, ziemi pod stopami, światła, przestrzeni. Bo tam najłatwiej usłyszeć siebie. Dlatego ten rok ma dla mnie dwie drogi – osobistą i zawodową. Jedną prowadzącą w głąb, do prawdy o sobie. Drugą – do ludzi, którzy potrzebują wsparcia, edukacji i realnych narzędzi. I wierzę, że te dwie drogi wcale się nie wykluczają. One się uzupełniają. Właśnie ruszyłam z Fundacją Ewy Chodakowskiej, startujemy z pierwszym projektem, ogólnopolską kampanią „Pokochaj swoje ciało – ocal swoje życie”. To projekt, do którego zaangażowałam gwiazdy i ekspertów, bo skala problemu nie pozwala już milczeć. W Polsce ponad dziewięć milionów osób choruje na otyłość. Jeśli nic nie zrobimy, w 2050 roku będzie to już co drugi Polak i co druga Polka. Czas na działanie jest teraz. W ramach kampanii udostępniamy darmowe treningi i diety – przygotowane specjalnie dla osób z otyłością, z nadwagą, dla tych, którzy chcą zaopiekować się sobą mądrze i bez wstydu. Tworzymy także materiały dla nauczycieli WF-u – gotowe treningi dla dzieci w szkołach, objęte patronatem Instytutu Matki i Dziecka. Bo profilaktyka zaczyna się wcześnie. Bo zdrowie to odpowiedzialność społeczna, nie prywatna fanaberia

- podkreśliła Ewa Chodakowska.

