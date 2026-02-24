Stefano Terrazzino wraca do "Tańca z gwiazdami". Ta lista byłych partnerek przyprawia o zawrót głowy

Rozbił bank aż cztery razy. Pamiętacie te emocje?

Kiedy Stefano Terrazzino po raz pierwszy postawił stopę na parkiecie w 4. edycji show, nikt nie spodziewał się, że narodzi się taka legenda. Wtedy, jeszcze na antenie TVN, stworzył niezapomniany duet z prowadzącą śniadaniówki. Ich zmysłowa rumba z Kingą Rusin do dziś rozpala wyobraźnię fanów, a zwycięstwo było tylko kwestią czasu.

To był jednak dopiero początek jego złotej passy. Dwa lata później znów triumfował, tym razem u boku aktorki Agaty Kuleszy. Gdy format przejął Polsat, przystojny Włoch nie zwalniał tempa. Kolejną Kryształową Kulę zgarnął z Anetą Zając, gwiazdą serialu „Pierwsza miłość”, by w następnej edycji powtórzyć ten wyczyn z Agnieszką Sienkiewicz. Czy nowa partnerka sprosta tak wyśrubowanym wymaganiom?

O włos od wygranej. Gorzki smak drugiego miejsca

Choć Stefano jest niekwestionowanym mistrzem parkietu, los bywał dla niego przewrotny. Od 2014 roku tancerz nie sięgnął po główne trofeum, choć kilka razy ocierał się o zwycięstwo, wywołując lawinę spekulacji wśród widzów. W 2017 roku zajął drugie miejsce z Iwoną Cichosz, ale największa drama rozegrała się w 2020 roku. Wówczas niemal wszyscy byli pewni wygranej Julii Wieniawy, jednak duet musiał obejść się smakiem i zadowolić srebrem. W historii jego występów drugie miejsce na podium przypadało mu w udziale również w parze z Justyną Steczkowską oraz Katarzyną Glinką. Czy tym razem uda mu się przełamać tę passę?

Wszystkie partnerki Terrazzino. Imponująca lista

Oto pełne zestawienie gwiazd, które miały okazję trenować pod okiem włoskiego mistrza w „Tańcu z gwiazdami”:

2006: Kinga Rusin – wytańczyli 1. miejsce

2007: Katarzyna Tusk – zajęli 3. miejsce

2007: Justyna Steczkowska – uplasowali się na 2. miejscu

2008: Agata Kulesza – zdobyli 1. miejsce

2010: Katarzyna Glinka – zakończyli na 2. miejscu

2011: Katarzyna Pakosińska – zajęli 6. miejsce

2014: Aneta Zając – wygrali, zajmując 1. miejsce

2014: Agnieszka Sienkiewicz – kolejne 1. miejsce

2015: Małgorzata Pieńkowska – dotarli do 4. miejsca

2017: Iwona Cichosz – zajęli 2. miejsce

2019: Agnieszka Radwańska – skończyli na 6. miejscu

2020: Julia Wieniawa – zajęli 2. miejsce

2021: Izabela Małysz – odpadli, zajmując 7. miejsce

2026: Emilia Komarnicka – obecna partnerka