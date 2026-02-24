Stefano Terrazzino wraca do "Tańca z gwiazdami". Ta lista byłych partnerek przyprawia o zawrót głowy

Spis treści
Rozbił bank aż cztery razy. Pamiętacie te emocje?
Kiedy Stefano Terrazzino po raz pierwszy postawił stopę na parkiecie w 4. edycji show, nikt nie spodziewał się, że narodzi się taka legenda. Wtedy, jeszcze na antenie TVN, stworzył niezapomniany duet z prowadzącą śniadaniówki. Ich zmysłowa rumba z Kingą Rusin do dziś rozpala wyobraźnię fanów, a zwycięstwo było tylko kwestią czasu.
To był jednak dopiero początek jego złotej passy. Dwa lata później znów triumfował, tym razem u boku aktorki Agaty Kuleszy. Gdy format przejął Polsat, przystojny Włoch nie zwalniał tempa. Kolejną Kryształową Kulę zgarnął z Anetą Zając, gwiazdą serialu „Pierwsza miłość”, by w następnej edycji powtórzyć ten wyczyn z Agnieszką Sienkiewicz. Czy nowa partnerka sprosta tak wyśrubowanym wymaganiom?
O włos od wygranej. Gorzki smak drugiego miejsca
Choć Stefano jest niekwestionowanym mistrzem parkietu, los bywał dla niego przewrotny. Od 2014 roku tancerz nie sięgnął po główne trofeum, choć kilka razy ocierał się o zwycięstwo, wywołując lawinę spekulacji wśród widzów. W 2017 roku zajął drugie miejsce z Iwoną Cichosz, ale największa drama rozegrała się w 2020 roku. Wówczas niemal wszyscy byli pewni wygranej Julii Wieniawy, jednak duet musiał obejść się smakiem i zadowolić srebrem. W historii jego występów drugie miejsce na podium przypadało mu w udziale również w parze z Justyną Steczkowską oraz Katarzyną Glinką. Czy tym razem uda mu się przełamać tę passę?
Wszystkie partnerki Terrazzino. Imponująca lista
Oto pełne zestawienie gwiazd, które miały okazję trenować pod okiem włoskiego mistrza w „Tańcu z gwiazdami”:
- 2006: Kinga Rusin – wytańczyli 1. miejsce
- 2007: Katarzyna Tusk – zajęli 3. miejsce
- 2007: Justyna Steczkowska – uplasowali się na 2. miejscu
- 2008: Agata Kulesza – zdobyli 1. miejsce
- 2010: Katarzyna Glinka – zakończyli na 2. miejscu
- 2011: Katarzyna Pakosińska – zajęli 6. miejsce
- 2014: Aneta Zając – wygrali, zajmując 1. miejsce
- 2014: Agnieszka Sienkiewicz – kolejne 1. miejsce
- 2015: Małgorzata Pieńkowska – dotarli do 4. miejsca
- 2017: Iwona Cichosz – zajęli 2. miejsce
- 2019: Agnieszka Radwańska – skończyli na 6. miejscu
- 2020: Julia Wieniawa – zajęli 2. miejsce
- 2021: Izabela Małysz – odpadli, zajmując 7. miejsce
- 2026: Emilia Komarnicka – obecna partnerka