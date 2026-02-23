18 lat temu wygrała "Taniec z Gwiazdami". Agata Kulesza przygotuje Paulinę Gałązkę do zwycięstwa!

"Super Express" z kamerą na treningu Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza

Paulina Gałązka robi wszystko, by dobrze zaprezentować się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Aktorka od kilku tygodni ciężko trenuje pod okiem Michała Bartkiewicza (30 l.), który ma już na swoim koncie dwa zwycięstwa w tanecznym show. Kryształową Kulę zdobył m.in. z Edytą Zając i Vanessą Aleksander. Gwiazda i tancerz mają sporą konkurencję, która również wylewa z siebie siódme poty na parkiecie. Trenują więc od rana do wieczora, by ich choreografia była perfekcyjna, a oceny jurorów jak najwyższe. „Super Express” odwiedził parę podczas jednego z treningów. Sprawdziliśmy jak im idzie!

Odkrywamy powoli, co ciało Pauliny potrafi, jakie ma zasoby, i myślę, że będzie to piękny proces przed nami

– mówi nam Michał.

Zazdroszczę Michałowi świadomości ruchu i wrażliwości, delikatności, a także umiejętności kolorowania ruchem. Szczerze mam nadzieję, że zdobędę tę umiejętność jako aktorka i będę mogła wziąć to do swojego inwentarza aktorskiego

– dodała aktorka.

Gałązka boi się udziały w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak się okazuje, gwiazda „Dziewczyn z Dubaju” z lekką obawą wchodzi w taneczny projekt. Paulina Gałązka ma bowiem złe doświadczenia z tańcem. W indeksie szkolnym miała bowiem tróję z tańca i tróję z rytmiki. Jak nam zdradziła, indywidualny nauczyciel jest zdecydowanie lepszy niż grupowe zajęcia w szkole. Dzięki Michałowi odzyskała wiarę w siebie.

Bałam się bardzo udziału w tym programie ze względu na moje negatywne doświadczenia z tańcem ze szkoły, gdzie uczyli nas elementów tańca towarzyskiego. Przez te doświadczenia patrzyłam na to z dozą strachu, ale słyszałam także od wielu osób, które były w programie, że najważniejszy jest ten progres, który robisz

– dodała.

Agata Kulesza uczy ją tańczyć. Trenują na deskach teatru

Oprócz Michała aktorka może liczyć także na wsparcie Agaty Kuleszy, która w 2008 roku wraz ze Stefano Terrazzino wygrała Kryształową Kulę. Panie trenują w garderobie Teatru Ateneum, w którym występują w sztuce „To wiem na pewno”.

Największe wsparcie otrzymuję od Agaty Kuleszy, która uczy mnie elementów tańca. Prosi, żeby Michał zlecał, czego Agata może mnie nauczyć, i trenujemy te ruchy w garderobie przed spektaklami

– wyznała nam Paulina.

Starsza koleżanka mocno trzyma za nią kciuki.

Cały czas jestem z nią w kontakcie. Czuję, że w każdej chwili mogę zadzwonić i zapytać o jakąś radę czy dobre słowo

– dodaje.

Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" już 1 marca na antenie Polsatu.

