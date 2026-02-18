Czy przebije Woźniak-Starak? Krupińska odpowiada bez kompleksów

Czy Paulina Krupińska obawia się porównań do swojej poprzedniczki? Prowadząca "Mam Talent!" została zapytana wprost o Agnieszkę Woźniak-Starak. Jej odpowiedź nie pozostawia wątpliwości - nie zamierza żyć w cieniu nikogo.

Zmiany w kultowych programach zawsze budzą emocje. Gdy ogłoszono, że Paulina Krupińska przejmuje rolę prowadzącej "Mam Talent!", w sieci natychmiast pojawiły się porównania do Agnieszki Woźniak-Starak, która była twarzą show. Widzowie są przywiązani do swoich ulubieńców, a każda nowa twarz musi zmierzyć się z falą opinii. "Super Express" zapytał Krupińską wprost: czy boi się tych porównań?

Odpowiedź była szybka i stanowcza. "Nie boję się. Jestem Pauliną Krupińską, jestem zupełnie inną osobą i wydaje mi się, że na pewno widzowie to zobaczą" - powiedziała.

Nowa prowadząca podkreśliła, że telewizja rządzi się swoimi prawami. To "prawda czasu i prawda ekranu", jak zaznaczyła. Jej zdaniem to widzowie ostatecznie zdecydują, jak ocenią nowy duet i nową energię w programie.

Krupińska zwróciła też uwagę na to, że porównania w telewizji są czymś naturalnym. Przypomniała, że przecież także wcześniejszy duet prowadzących był zestawiany z innymi twarzami show. - "Tak samo ktoś mógłby porównać nasz duet do Marcina i do Szymona Hołowni, którzy przez kilka edycji prowadzili ten program" - zauważyła.

Choć formalnie wykonuje "dokładnie to samo", co jej poprzedniczka, sama podkreśla, że wszystko wokół jest inne. Inni uczestnicy, inne historie, inne talenty i zupełnie inny moment w czasie. - "To są inni ludzie, inny czas, inne talenty, więc po prostu niech się dzieje" - dodała z uśmiechem.

Z jej słów jasno wynika, że nie zamierza kopiować stylu Agnieszki Woźniak-Starak ani udawać kogoś, kim nie jest. Stawia na autentyczność i własną osobowość. A to w telewizji bywa najtrudniejsze - szczególnie gdy wchodzi się w buty kogoś, kto przez lata budował markę programu.

