Izabella Krzan się wygadała. To nazwisko w "Azja Express" zelektryzuje widzów

2026-02-18 17:21

Emocje wokół "Azja Express" sięgają zenitu, a fani programu wstrzymali oddech. Choć do jesiennej premiery pozostało jeszcze sporo czasu, karuzela nazwisk już ruszyła. Prowadząca show, Izabella Krzan, nie trzymała nas długo w niepewności i uchyliła rąbka tajemnicy podczas prezentacji ramówki TVN-u. Wiemy, kto spakuje plecak, by przeżyć przygodę życia za dolara dziennie.

"Azja Express" to nie są wakacje all-inclusive, a mordercza walka o przetrwanie, która od 2016 roku przyciąga miliony widzów przed telewizory. Ostatnia edycja w dzikiej Afryce pokazała, że granica między zabawą a realnym zagrożeniem jest bardzo cienka. Uczestnicy muszą przeżyć za jednego dolara dziennie, organizując sobie transport, nocleg i wyżywienie na własną rękę. Czy gwiazdy są gotowe na takie poświęcenie? To prawdziwy test charakteru, sprawności i nerwów ze stali. Celebryci wraz ze swoimi bliskimi muszą wykazać się nie lada sprytem i kreatywnością, by zaliczyć kolejne punkty kontrolne. Stawką są nie tylko cenne immunitety i amulety, ale przede wszystkim uniknięcie bolesnej eliminacji.

To już pewne. Znana aktorka pierwszą uczestniczką "Azja Express"

Przypomnijmy, że w siódmej edycji, która wiodła przez bezdroża Afryki, triumfowali Edyta Zając i Michał Mikołajczak. To właśnie wtedy stery programu przejęła Izabella Krzan, zastępując w tej roli Darię Ładochę. Teraz czekają nas nowe emocje, bo show wraca do swoich korzeni – uczestnicy ponownie wyruszą na podbój Azji. Choć stacja TVN długo trzymała karty przy orderach, prowadząca postanowiła przerwać milczenie. Podczas oficjalnej ramówki, w rozmowie z serwisem Pudelek, padło nazwisko, które z pewnością przyciągnie przed ekrany tłumy. W ósmej odsłonie kultowego show zobaczymy uwielbianą przez Polaków aktorkę, Małgorzatę Sochę.

To będzie pierwsze nazwisko, które oficjalnie ujawnimy. Tą uczestniczką będzie Małgorzata Socha - wyjawiła Izabella Krzan.

Sensacyjna wieść błyskawicznie obiegła media i została już oficjalnie potwierdzona przez stację TVN na stronie internetowej programu. To jednak nie koniec zagadek. Fani zachodzą w głowę, kto będzie towarzyszył gwieździe w tej ekstremalnej podróży? Na ten moment nazwisko partnera lub partnerki aktorki pozostaje słodką tajemnicą produkcji. Czy znana, chociażby z serialu "Przyjaciółki" aktorka zawojuje Azję? Przekonamy się jesienią.

