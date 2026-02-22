Gdy kartka w kalendarzu wskaże 1 marca rozsyp to wokół borówki amerykańskiej. Krzew wystrzeli z grubymi łodygami uginającymi się od owoców. Pierwsze w sezonie nawożenie

Borówka amerykańska to popularny i zdrowy owoc, ceniony za właściwości prozdrowotne i niską kaloryczność.

W marcu kluczowe jest nawożenie kompostem iglastym, który zakwasza glebę i dostarcza niezbędnych składników odżywczych.

Wczesną wiosną należy przycinać krzewy, usuwając słabe pędy, oraz ściółkować, by zapewnić optymalne warunki wzrostu.

Odkryj, jak prawidłowa pielęgnacja w marcu zapewni obfite plony borówek!

Rozsyp to wokół borówki amerykańskiej w pierwszych dniach marca. Ekologiczny nawóz, który pobudza kwitnienie i owocowanie

Można powiedzieć, że uprawa borówki amerykańskiej to nasz sport narodowy. Praktycznie każdy posiadacz przydomowego ogródka lub działki ma przynajmniej jeden krzew borówki amerykańskiej. Nic w tym dziwnego bowiem borówka to bardzo zdrowy i smaczny owoc. W 100 gramach zawiera jedynie 55 kcal i ma niski indeks glikemiczny. Bogata jest w antyoksydanty oraz błonnik. Regularne spożywanie borówki amerykańskiej pomaga obniżyć poziom cholesterolu, poprawia pamięć, a także działa przeciwnowotworowo.

Uprawa borówki amerykańskiej w gardzie nie jest trudna, a krzewy doskonale radzą sobie w naszym klimacie. Do uprawy najczęściej wybierane są odmiany Bluecrop czy Chandler. Borówka amerykańska do prawidłowego wzrostu oraz owocowania potrzebuje żyznej, przepuszczalnej gleby o kwaśnym odczycie Najlepiej rośnie w podłożu o pH 3,8 - 4,8. Ziemię wokół borówki należy regularne nawozić i użyźniać. W bliskiej odległości od borówki warto sądzić rośliny o podobnych wymaganiach glebowych. Są to rododendrony, azalie oraz iglaki, które pomagają zakwaszać glebę.

Wraz z początkiem wiosny należy przeprowadzić pierwsze w sezonie nawożenie. Jest ono bardzo ważne ponieważ ustawia cały sezon. Wspiera regenerację po zimie oraz przyspiesza procesy wzrostu. O tej porze roku stosuje się wzmacniające, wieloskładnikowe nawozy. W przypadku borówki amerykańskiej świetnym rozwiązaniem jest rozsypanie wokół krzewów świeżego kompotu z dużą zawartością igliwia, kory oraz szyszek roślin iglastych. Taki kompost rewelacyjnie zakwasza podłoże i dostarcza potrzebnych substancji odżywczych. Wymieszany wraz z gleba sprawia, że mikroelementy przenikają do podłoża, a krzewy mogą je swobodnie pobierać poprzez układ korzeniowy. Stosowanie kompostu w formie nawożenia borówki amerykańskiej poprawia strukturę gleby oraz dostarcza potrzebnej próchnicy. Dodatkowo dostarcza azot oraz inne potrzebne witaminy i minerały. Pamiętaj, aby do nawożenia borówki amerykańskiej stosować tylko kwaśnym kompostownik, czyli ten bogaty w rośliny iglaste.

Jak pielęgnować borówkę amerykańską wczesną wiosną?

Wczesna wiosna, zanim borówki rozpoczną wegetację i pojawią się pąki liściowe, to idealny czas na ich przycinanie. Celem jest usunięcie pędów słabych, uszkodzonych, przemarzniętych oraz tych, które zagęszczają krzew, utrudniając dostęp światła i powietrza. Zacznij od wycięcia najstarszych, słabo owocujących pędów (zazwyczaj te, które mają 5-6 lat i są najgrubsze u podstawy), a także wszystkich cienkich, pokładających się lub krzyżujących się gałązek. Pamiętaj, aby cięcie wykonywać ostrym sekatorem, tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu, co sprzyja jego lepszemu rozkrzewianiu i owocowaniu. Regularne przycinanie odmładza roślinę i stymuluje ją do wytwarzania silniejszych, bardziej produktywnych pędów.

Borówki to rośliny kwasolubne, dlatego potrzebują specjalnych nawozów zakwaszających, np. siarczanu amonu, siarczanu potasu czy gotowych mieszanek dla borówek. Należy je stosować zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj w dwóch dawkach – pierwszej właśnie wczesną wiosną, a drugiej po kwitnieniu. Nie zapomnij również o ściółkowaniu. Warstwa kory sosnowej, trocin z drzew iglastych lub zrębków pomoże utrzymać odpowiednią wilgotność gleby, zakwasi ją i ograniczy wzrost chwastów, które mogłyby konkurować z borówkami o składniki odżywcze.