Zrobisz to z borówką jeszcze w styczniu, a wiosną krzaczki ugną się pod ciężarem owoców. Technika ogrodników na duże owoce. Zimowe cięcie borówki amerykańskiej

Uprawa borówki amerykańskiej wymaga całorocznej troski, a kluczowe działania podejmuje się nawet zimą.

Zimowe cięcie to podstawa obfitych plonów – usuwając słabe pędy, kierujesz składniki odżywcze do tych, które zaowocują.

Oprócz przycinania, ważne jest również odpowiednie nawożenie i zakwaszanie gleby, by krzewy bujnie owocowały.

Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo przycinać borówkę w styczniu i jak przygotować domową miksturę na wiosenne zbiory?

Robię to z borówką w styczniu, a wiosną mam krzaczki pełne owoców

Uprawa borówki amerykańskiej z roku na rok zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Te małe owoce jagodowe są ulubionym przysmakiem wielu z nas, dlatego nie dziwi fakt, że pragniemy mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Jednak o borówkę amerykańską należy dbać o każdej porze roku, nawet zimą. To właśnie wtedy musimy zadbać o krzaczki, aby przygotować je do rozrostu i owocowania w zbliżającym się sezonie wiosenno-letnim. Dzięki temu borówka amerykańska bujnie zaowocuje, a jej owoce będą duże i słodkie. Oprócz wzmacniającego nawożenia krzaczków, nie powinno się zapominać o zimowym cięciu borówek. To właśnie w ten sposób damy im szanse na rozrost. Zimowe cięcie borówek polega na pozbyciu się słabszych, drobniejszych pędów. W efekcie cenne składniki pokarmowe do tych pędów, które pozostaną, zwiększając obfitość wydawanego plonu na kolejne lata.

Jak wykonać cięcie borówek zimą?

W pierwszej kolejności wytnij wszystkie pędy chore i uszkodzone. Potem od dołu krzewu starannie wycinaj nadmiernie zagęszczających koronę pędy. Warto także usunąć te rozgałęzienia, które się krzyżują, gdyż potem będą one ograniczać dopływ światła sąsiadującym pędom i w efekcie borówki mogą słabo obrodzić. Ostatnim krokiem będzie wycięcie pędów, które wychodzą poza obrys krzewu. Dzięki cięciu borówki zimą przerzedzimy krzewy i zmniejszymy zagrożenie patogenami i szkodnikami.

Uprawa borówki amerykańskiej. Co lubi?

W pielęgnacji borówki amerykańskiej warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt - borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Z racji, że borówka amerykańska najlepiej rośnie w glebie o kwaśnym pH, to już wczesną wiosną należy zadbać o zakwaszenie gleby, w której rosną krzaczki. Tu pomoże domowa mikstura z kwaskiem cytrynowym. Wsypuję jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie mieszam i podlewam tym roztworem swoje borówki w ogrodzie. Ta odżywka sprawia, że krzaczki bujnie owocują.