Zrobisz to z borówką jeszcze w styczniu, a wiosną krzaczki ugną się pod ciężarem owoców. Technika ogrodników na duże owoce. Zimowe cięcie borówki amerykańskiej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-25 5:01

Pielęgnację borówki amerykańskiej warto rozpocząć jeszcze zimą, zanim ta zacznie wypuszczać pierwsze pąki. Jedną z najważniejszych czynności jest zimowe cięcie borówki. Umiejętnie wykonany zabieg pomaga roślinom lepiej się rozkrzewić, a dzięki temu wiosną krzaczki obsypią się dużymi i słodkimi owocami. Ja robię to z borówką w styczniu, a wiosną mam krzaczki pełne owoców. Technika na duże owoce sprawdza się znakomicie.

Cięcie borówki zimą

i

Autor: Shutterstock
  • Uprawa borówki amerykańskiej wymaga całorocznej troski, a kluczowe działania podejmuje się nawet zimą.
  • Zimowe cięcie to podstawa obfitych plonów – usuwając słabe pędy, kierujesz składniki odżywcze do tych, które zaowocują.
  • Oprócz przycinania, ważne jest również odpowiednie nawożenie i zakwaszanie gleby, by krzewy bujnie owocowały.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo przycinać borówkę w styczniu i jak przygotować domową miksturę na wiosenne zbiory?

Robię to z borówką w styczniu, a wiosną mam krzaczki pełne owoców

Uprawa borówki amerykańskiej z roku na rok zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Te małe owoce jagodowe są ulubionym przysmakiem wielu z nas, dlatego nie dziwi fakt, że pragniemy mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Jednak o borówkę amerykańską należy dbać o każdej porze roku, nawet zimą. To właśnie wtedy musimy zadbać o krzaczki, aby przygotować je do rozrostu i owocowania w zbliżającym się sezonie wiosenno-letnim. Dzięki temu borówka amerykańska bujnie zaowocuje, a jej owoce będą duże i słodkie. Oprócz wzmacniającego nawożenia krzaczków, nie powinno się zapominać o zimowym cięciu borówek. To właśnie w ten sposób damy im szanse na rozrost. Zimowe cięcie borówek polega na pozbyciu się słabszych, drobniejszych pędów. W efekcie cenne składniki pokarmowe do tych pędów, które pozostaną, zwiększając obfitość wydawanego plonu na kolejne lata.

Jak wykonać cięcie borówek zimą?

W pierwszej kolejności wytnij wszystkie pędy chore i uszkodzone. Potem od dołu krzewu starannie wycinaj nadmiernie zagęszczających koronę pędy. Warto także usunąć te rozgałęzienia, które się krzyżują, gdyż potem będą one ograniczać dopływ światła sąsiadującym pędom i w efekcie borówki mogą słabo obrodzić. Ostatnim krokiem będzie wycięcie pędów, które wychodzą poza obrys krzewu. Dzięki cięciu borówki zimą przerzedzimy krzewy i zmniejszymy zagrożenie patogenami i szkodnikami.

Uprawa borówki amerykańskiej. Co lubi?

W pielęgnacji borówki amerykańskiej warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt - borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Z racji, że borówka amerykańska najlepiej rośnie w glebie o kwaśnym pH, to już wczesną wiosną należy zadbać o zakwaszenie gleby, w której rosną krzaczki. Tu pomoże domowa mikstura z kwaskiem cytrynowym. Wsypuję jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie mieszam i podlewam tym roztworem swoje borówki w ogrodzie. Ta odżywka sprawia, że krzaczki bujnie owocują.

Polecany artykuł:

Sypnij 2 łyżki. Domowy nawóz sprawi, że borówki zasypią się owocami w kolejnym …
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
5 zdjęć
Super Express Google News
Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo!
Pytanie 1 z 10
Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIELĘGNACJA
borówka amerykańska