DZIAŁO SIĘ

Szokujące sceny z polskim kardynałem i słoniem! Wszystko działo się publicznie na oczach ludzi

Do niecodziennych scen doszło we włoskim cyrku. Papieski jałmużnik , znany polski duchowny, kardynał Konrad Krajewski, wybrał się do cyrku wraz z bezdomnymi i ubogimi, w ramach kolejnej akcji dobroczynnej. Inicjatywa ta ma przybliżać tym, którzy sami nie mają możliwości obcowania ze sztuką i kulturą, tego typu rozrywki. Nagle jednak doszło do czegoś szokującego! Kardynał Krajewski wziął udział w cyrkowej sztuce ze słoniem.