Jackowski już wie, co będzie z Donaldem Tuskiem. Zostanie premierem, ale jedno brzmi niepokojąco

13 grudnia 2025 roku minęły równo dwa lata od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu pod kierownictwem premiera Donalda Tuska. W przeprowadzonym z tej okazji sondażu sprawdzono, jak się po tym okresie żyje Polakom. Niestety, z badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynikło, że aż 40 proc. osób uważa, że żyje im się gorzej! Zaś 37 proc. nie odnotowało w poziomie życia różnicy, a 17 proc. respondentów twierdzi, że żyje im się lepiej niż wcześniej. 6 proc. ankietowanych nie potrafiło zaś udzielić odpowiedzi. Wyniki te komentował ekspert, prof. Henryk Domański, który zauważył: - Wynik tego badania jest niekorzystny dla rządu.

Większość ankietowanych jest niezadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej, co głównie determinuje to, jak się nam żyje – ocenił socjolog. To wszystko sprawia, że nieraz w przestrzeni medialnej padają pytania o to, czy premier pozostanie na czele rządu aż do następnych wyborów, czy może powinno się odświeżyć najwyższy szczebel władzy i postawić na kogoś innego. Zapytany został też o to Krzysztof Jackowski.

Co czeka premiera Tuska? Jasnowidz Jackowski już wie!

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz przyznał, że jego zdaniem, Donald Tusk pozostanie na fotelu premiera, jednak nie jest on przekonany, czy cała koalicja władzy przetrwa w niezmienionym kształcie:

- Powiem tak, ja nie jestem pewny czy ta koalicja dotrwa do końca kadencji. Czyli być może, koalicja może się rozpaść, ale dopóki ta koalicja będzie, to Tusk będzie premierem.

Jackowski o tym, co czeka Polskę. Mówi o pieniądzach

A jaki rok 2026 będzie dla świata? Tu w grę wchodzą pieniądze: - To znaczy wolałbym, żeby to wybrzmiało symbolicznie... Coś się stanie z pieniędzmi, bo tutaj logika do głowy przychodzi, "a będzie krach albo nagła inflacja"... na pewno coś nerwowego stanie się z pieniędzmi. Ja bym stawiał na pierwszy kwartał, czyli kwiecień, maj najpóźniej. (...) Wiem, że będzie, przynajmniej w Polsce, będzie się mówiło o jakimś problemie w państwie z pieniędzmi, a być może to będzie dotyczyło świata, być może Europy, być może Ameryki i Europy. Coś się wydarzy z pieniędzmi i będzie nerwowa sytuacja.

