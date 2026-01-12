Marta Nawrocka zareagowała na decyzję Stocha. Tego nikt się nie spodziewał

Pierwsza Dama Marta Nawrocka opublikowała wzruszający wpis po symbolicznym występie Kamila Stocha w Zakopanem.

Mimo braku awansu do drugiej serii, Stoch pożegnał się z Wielką Krokwią w atmosferze wdzięczności i szacunku.

Wzruszające pożegnanie z Wielką Krokwią

Choć Kamil Stoch skoczył 119,5 metra i nie awansował do drugiej serii konkursu Pucharu Świata, to tego dnia wynik sportowy zszedł na dalszy plan. Po zejściu z rozbiegu legendarny skoczek nie krył emocji. Widok jego wzruszenia, gdy u boku natychmiast pojawiła się Ewa Bilan-Stoch, błyskawicznie obiegł sieć, stając się jednym z najbardziej pamiętnych momentów sezonu. To był symboliczny moment, który dla wielu oznaczał koniec pewnej ery w polskim sporcie.

Trybuny Wielkiej Krokwi, mimo braku awansu Stocha, wypełniły się transparentami i owacjami. Kibice, stojąc na mrozie, dziękowali mistrzowi za lata sportowych sukcesów, niezapomnianych chwil i emocji, które dostarczał przez całą swoją karierę. Atmosfera była wyjątkowa, pełna wdzięczności i szacunku dla ikony polskiego sportu.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka zabiera głos. Jej słowa poruszyły internautów

Wkrótce po zakończeniu zawodów Pierwsza Dama Marta Nawrocka, znana z aktywnego udziału w życiu publicznym i wspierania sportowców, opublikowała w sieci serię zdjęć ze skoczni, opatrując je krótkim, ale niezwykle treściwym komentarzem:

„Zakopane. Konkurs indywidualny Pucharu Świata oraz pożegnalny skok naszego mistrza Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Dziękujemy za ogromne sportowe emocje i wielkie osiągnięcia.”

Ten prosty wpis, pełen uznania i szacunku, wywołał natychmiastową lawinę komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia, pisząc o „wyjątkowej niedzieli”, „gorącej atmosferze mimo zimy” i dziękując Stochowi za jego niezwykłą karierę, która przez lata dostarczała Polakom wielu powodów do dumy i radości. Reakcja Pierwszej Damy, podobnie jak wielu innych osobistości i fanów, podkreśla skalę wpływu Kamila Stocha na polski sport i społeczeństwo, pokazując, jak głęboko zakorzeniony jest w sercach Polaków.

"Bunt najwyższych dowódców" w SOP po kradzieży lexusa Tuska. Jest list do MSWiA

Symboliczny koniec pewnej epoki?

Reakcja Pierwszej Damy Marty Nawrockiej, podobnie jak wielu innych osobistości i tysięcy fanów, podkreśla skalę wpływu Kamila Stocha na polski sport i społeczeństwo. Jego pożegnanie z Wielką Krokwią, choć nie było oficjalnym zakończeniem kariery, stało się symbolicznym momentem, który zamyka pewien rozdział w historii polskich skoków narciarskich. Czy to zapowiedź nowych wyzwań dla mistrza? Jeego legenda będzie trwać, a słowa "Dziękujemy" z pewnością pozostaną w pamięci kibiców na długo.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka cała na niebiesko zachwyciła w Sejmie

Express Biedrzyckiej - Byrt Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.