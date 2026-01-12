Cienkowska i Kidawa-Błońska zadały szyku. Tak wyglądały na Paszportach „Polityki”

2026-01-12 13:57

Czerwony dywan Paszportów „Polityki” znów przyciągnął uwagę nie tylko świata kultury. Podczas prestiżowej gali w Warszawie, wzrok wszystkich przykuły Marta Cienkowska oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Ich stylizacje, choć zupełnie różne, nie przeszły niezauważone i stały się tematem gorących dyskusji. Sprawdź, jak zaprezentowały się na tle gwiazd!

Krótko, nowocześnie i z charakterem

Marta Cienkowska postawiła na krótszą, nowoczesną stylizację, która przyciągała wzrok wyrazistymi kolorami i odważnym krojem. Całość była spójna, dynamiczna i doskonale wpisywała się w charakter wieczoru, łącząc elegancję z wyraźnym akcentem współczesnego stylu. Jej wybór udowodnił, że na gali o takim prestiżu można eksperymentować z modą, zachowując jednocześnie klasę.

Klasyczna elegancja w długiej odsłonie

Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska wybrała długą, stonowaną stylizację, utrzymaną w klasycznej estetyce. Elegancja, prostota i ponadczasowy krój sprawiły, że marszałek Senatu prezentowała się niezwykle dostojnie, idealnie wpisując się w rangę wydarzenia. Jej kreacja była przykładem ponadczasowego szyku, który nigdy nie wychodzi z mody i zawsze budzi podziw.

Polityka spotyka kulturę. Symbolika stylu

Gala Paszporty Polityki od lat jest miejscem, gdzie świat kultury spotyka się z polityką i mediami. Obecność czołowych postaci życia publicznego, takich jak Marta Cienkowska czy Małgorzata Kidawa-Błońska, podkreśla znaczenie wydarzenia, a czerwony dywan staje się przestrzenią nie tylko dla artystów, ale też dla wyrazistych, kobiecych stylizacji. Styl Cienkowskiej i Kidawy-Błońskiej pokazuje, że polityczna elegancja może mieć różne oblicza, od nowoczesnej odwagi po klasyczną powściągliwość, a każda z nich niesie ze sobą pewne przesłanie i symbolikę. To, jak kobiety w polityce prezentują się publicznie, często jest interpretowane jako odzwierciedlenie ich podejścia do życia i spraw publicznych.

Sonda
Która stylizacja bardziej przypadła Ci do gustu?
