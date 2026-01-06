Co się stanie z Karolem Nawrockim? Niewiarygodne, jaka jest przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Piorunująca wizja!

Krzysztof Jackowski przyjrzał się Karolowi Nawrockiemu

Jasnowidz Krzysztof Jackowski doskonale pamięta, jak przewidywał to, kto zostanie prezydentem Polski. Jego przeczucia się potwierdziły, ale jak zauważa w rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz, mówił w 2024 roku, na długo przed wyborami, coś jeszcze: - Powiedziałem, że prezydentem zostanie człowiek nieznany ludziom w Polsce. Będzie to silny człowiek. A potem dodałem: on zdradzi Polaków. Teraz Jackowski dodaje, że słowo o zdradzie Polaków mogą być odczytane jako przenośnia, ponieważ, jak przyznaje: - Tak jak patrzę na Nawrockiego, to jest człowiek, który wydaje się starający się przypodobać wyborcom i Polsce, tak mi się wydaje. A pana spojrzeniu nie wiem, co pan myśli. Dobrze, dobrze. Nawrocki.

Co czeka prezydenta Nawrockiego w 2026? Ta wizja nie brzmi dobrze

Co zaś czeka prezydenta Nawrockiego w 2026? Jasnowidz nie ma wątpliwości! To, co widzi Jackowski nie brzmi optymistycznie dla prezydenta, bo wieszczy napięte relacje z obozem Prawa i Sprawiedliwości, który przecież wspierał i popierał Nawrockiego w wyborach. Co ciekawe, już pojawiają się głosy, że Karol Nawrocki w pewnych sprawach ma inne zdanie niż PiS, a zdaniem Krzysztofa Jackowskiego w 2026 roku, może to pójść jeszcze dalej i dojdzie nawet do tego, że prezydent i PiS się poróżnią! Zdaniem jasnowidza w grę może tu wejść też fakt, że coraz bliżej będzie do kolejnych wyborów parlamentarnych, a to postawi polityków przed nowymi wyzwaniami.

- Nawrocki będzie miał przyszły rok trudnym rokiem. Pierwsza rzecz, to prezydent Nawrocki poróżni się z PiS-em. Albo może inaczej, będzie pokazywał, że ma w wielu kwestiach odmienne zdanie jak PiS. Być może będzie to pewna gra przed zbliżającymi się za jakiś czas wyborami do parlamentu. Czuję, że będzie będą spore poróżnienia z PiS, bo poróżnienia z obecną koalicją są, tak? W sensie niepodpisywania niektórych uchwalonych ustaw przez sejm, weta i inne rzeczy - zauważa jasnowidz Krzysztof Jackowski.