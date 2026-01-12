Władze Danii i Grenlandii lecą do Waszyngtonu! "Sytuacja musi wrócić na normalne tory"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-12 12:52

Podczas gdy w niedzielnym (11 stycznia) wywiadzie Donald Trump po raz kolejny powtórzył, że interesuje go tylko i wyłącznie przejęcie Grenlandii na własność, duńskie media przekazały w poniedziałek, 12 stycznia, że do Waszyngtonu wybierają się przedstawiciele Danii i Grenlandii. Co się dzieje?!

Trump i Grenlandia

i

Autor: AP / Evan Vucci/ Shutterstock

Duńska telewizja TV2 przekazała w poniedziałek, 12 stycznia, że zapowiadane wcześniej spotkanie amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio z władzami Danii oraz Grenlandii w Waszyngtonie odbędzie się w środę (14 stycznia). Jednocześnie podano, że do Kopenhagi przybędzie w tym tygodniu grupa senatorów z USA. Do stolicy USA mają pojechać szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen, oraz Vivian Motzfeldt - ministra spraw zagranicznych Grenlandii. "Tematem spotkania mają być ostatnie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na temat konieczności posiadania Grenlandii" - podaje TV2.

Coraz goręcej w sprawie Grenlandii. Dwa spotkania w jednym tygodniu

O tym, że amerykańscy senatorowie mają w tym tygodniu pojawić się w Kopenhadze, poinformowała grenlandzka członkini duńskiego parlamentu Aaja Chemnitz. W rozmowach z duńskimi i grenlandzkimi politykami weźmie udział m.in. republikańska senatorka z Alaski Lisa Murkowski. "Musimy wykorzystać wszystkie kontakty dyplomatyczne, aby sytuacja wróciła na normalne tory" – napisała na Facebooku Chemnitz. Spotkanie w Kopenhadze zaplanowano na piątek, 16 stycznia.

"Tylko prezydent wie, co ma na myśli"

PAP przypomina, że przed rokiem na konferencji Arctic Frontiers w norweskim Tromsoe, poświęconej przyszłości Arktyki, Murkowski mówiła, że Grenlandia powinna być postrzegana jako sojusznik, a nie jako "coś do przejęcia". Zapytano ją wówczas o to, czy słowa Trumpa na temat chęci przejęcia Grenlandii należy traktować poważnie. "Tylko prezydent wie, co ma na myśli" - odpowiedziała. 

Trump wyrzucił dziennikarzy z sali. „Zabierz ich i daj im obiad!”
10 zdjęć
USA dogada się z Rosją, by zająć Grenlandię
Super Express Google News
  • Sekretarz stanu USA Mark Rubio spotka się z duńskimi i grenlandzkimi władzami w Waszyngtonie.
  • Tematem rozmów są ostatnie wypowiedzi prezydenta Trumpa dotyczące Grenlandii.
  • W tym tygodniu grupa amerykańskich senatorów odwiedzi również Kopenhagę, aby omówić kwestie Grenlandii.
  • Jakie konsekwencje dla przyszłości Grenlandii mogą mieć te spotkania i co oznacza dla niej status sojusznika?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki