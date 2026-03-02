Nie żyje szef wywiadu Hezbollahu! Zginął w nocnym ataku na Bejrut

W nocnym ataku na Bejrut zginął Husajn Makled, szef wywiadu Hezbollahu, co potwierdziły Siły Obronne Izraela.

Atak jest odpowiedzią na ostrzał rakietowy, a Izrael wzmocnił obecność wojskową, jednocześnie wykluczając inwazję lądową.

Rząd Libanu zakazał działań militarnych Hezbollahu, a Izrael wezwał do ewakuacji okolic związanych z tą organizacją.

Nie żyje szef wywiadu Hezbollahu

"W nocnym ataku na Bejrut, stolicę Libanu, zginął Husajn Makled, szef wywiadu Hezbollahu" - poinformowały w poniedziałek, 2 marca, Siły Obronne Izraela. Jak przypomina PAP, w nocy z niedzieli na poniedziałek (1 na 2 marca) armia Izraela ogłosiła rozpoczęcie uderzeń na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej organizacji wspieranej przez Iran. Rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Nadaw Szoszani, przyznał w poniedziałek, że Izrael wzmocnił swoją obecność wojskową po własnej stronie granicy z Libanem, ale nie ma obecnie planów inwazji lądowej na ten kraj.

"Od tej pory tylko działania polityczne"

Wcześniej w poniedziałek rząd Libanu na nadzwyczajnym posiedzeniu zdecydował o natychmiastowym zakazaniu działań militarnych proirańskiej organizacji Hezbollah. Premier Nawaf Salam w oświadczeniu stwierdził, że "władze zabraniają wszelkich działań militarnych podejmowanych z terytorium Libanu poza ramami prawowitych instytucji i potwierdzają, że decyzja o wojnie i pokoju leży wyłącznie w ich rękach". "Od tej pory Hezbollah ma ograniczyć się do działań politycznych" - dodał.

Izraelskie siły zbrojne wezwały do ewakuacji okolic budynków organizacji działającej jako bank Hezbollahu w Bejrucie i innych miastach Libanu. "Znajdujecie się w pobliżu obiektów i interesów powiązanych z Hezbollahem, przeciwko którym Siły Obronne Izraela będą w najbliższym czasie działać z całą mocą" – powiedziała podpułkownik Ella Waweja, arabskojęzyczna rzeczniczka izraelskiej armii. "Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa członków waszych rodzin musicie natychmiast opuścić ten budynek i sąsiednie budynki oraz oddalić się od nich na co najmniej 300 metrów" - wezwała.

