Kancelaria Prezydenta reaguje na WYBRYKI Martyniuka! Wreszcie się doigra? "Analizujemy"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-03-02 13:50

Prawie cała Polska żyła ostatnią aferą syna gwiazdy disco polo - Zenka Martyniuka. Daniel Martyniuk w jednych ze swoich relacji dosyć wulgarnie obrażał obecnego Prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Co ważne, jest to w Polsce karane. Tylko dla nas Kancelaria Prezydenta RP postanowiła odnieść się do całej sytuacji.

Kim jest Daniel Martyniuk?

Daniel Martyniuk urodził się w 1989 roku jako syn wielkiej gwiazdy disco polo Zenka Martyniuka i jego żony Danuty. Chłopak ukończył studia na Akademii Morskiej w Gdyni - z zawodu jest nawigatorem. Niestety nie to przyniosło mu rozpoznawalność, a afery wokół jego postaci.

W sferze prywatnej był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego związku z Eweliną ma córkę o imieniu Laura. Jego drugą żoną w 2023 roku została Faustyna, z którą ma syna Floriana, urodzonego w czerwcu 2025 roku.

Wokół jego wizerunku krąży wiele afer. Mężczyzna przez długi czas publikował wulgarne stories w mediach społecznościowych. Pokazał m.in. nagie zdjęcia swojej obecnej żony Faustyny.  W październiku 2025 roku jego zachowanie na pokładzie samolotu lecącego do Warszawy wymusiło nieplanowane lądowanie w Nicei, gdzie interweniowała policja. Martyniuk twierdzi, że został potraktowany niesprawiedliwie i zapowiedział kroki prawne przeciwko liniom lotniczym.

Kolejny skandal wywołał w okresie świąt Bożego Narodzenia w 2025 roku, publikując w mediach społecznościowych oskarżenia pod adresem swoich rodziców. W jednej z relacji insynuował, że jego matka, Danuta, miała być ofiarą przemocy domowej ze strony ojca.

Martyniuk urządził awanturę w samolocie

Daniel Martyniuk obrażał Prezydenta RP 

Nikt się jednak nie spodziewał tego, co będzie w lutym 2026. Mężczyzna przebywał wtedy u swojej koleżanki/dziewczyny (?) w Polsce. W pewnym momencie ogłosił, że to koniec relacji z dziewczyną i został przez nią oszukany. Miał on usłyszeć od Wiktorii, że utrzymywała relacje z prezydentem RP, Karolem Nawrockim. Gdy wszystko okazało się kłamstwem, Daniel opowiedział o tym na swoim Instagramie. Nie krył oburzenia. Po chwili zaczął słownie atakować prezydenta Karola Nawrockiego. Oprócz wulgaryzmów, padły tam takie słowa. 

- Jesteś kibolem. Kibol. Kibol ty. I mógł dociągać się czegoś takiego. Jak? Za jakie grzechy? Ty jesteś w ogóle na czele. Jak? Za jakie grzechy? Człowieku, za jakie grzechy ty jesteś w ogóle na czele? Kim ty jesteś? Kibolu ty [...] Żeby tylko pałac po tobie nie śmierdział [...] Dresiarz z Lechii Gdańsk [...] Bez nas jesteś nikim i wypi**** [...] Prezydencie Nawrocki, dla mnie jesteś śmie*** - mówił Daniel. 

Relacja została usunięta z samego rana, a Daniel Martyniuk ogłosił, że odcina się od mediów społecznościowych, aby skupić się na walce o własne zdrowie i rodzinę. 

Kancelaria Prezydenta RP reaguje na zachowanie Daniela Martyniuka 

Po incydencie postanowiliśmy od razu zapytać Kancelarię Prezydenta RP o komentarz w tej sprawie. 

Zgodnie z art. 135 kodeksu karnego, jest to "czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP"

§ 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kancelaria Prezydenta RP tylko u nas udzieliła komentarza, co dalej ze sprawą młodego Martyniuka. 

- Kancelaria Prezydenta RP analizuje obecnie wypowiedzi pana Daniela Martyniuka dotyczące Pana Prezydenta Karola Nawrockiego - napisali.

Będziemy informowali o postępach tej sprawy.  

