Daniel Martyniuk poszedł po rozum do głowy. Wydał kolejne oświadczenie! Koniec wyzwisk i awantur?

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-19 12:00

Daniel Martyniuk postanowił się zmienić. Syn Zenona Martyniuka po serii kontrowersyjnych nagrań na Instagramie opublikował poruszający wpis, w którym ogłasza, że idzie na terapię. Jak sam przyznał, chce to zrobić nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla żony, dziecka i rodziców.

Od miesięcy media śledzą kolejne publikacje młodszego z Martyniuków, które często były przesycone wulgaryzmami i impulsywnymi zachowaniami. Daniel Martyniuk niejednokrotnie atakował innych w sieci, wywołując fale komentarzy i krytyki. Niedawno jednak na swoim profilu zamieścił post, w którym przyznaje się do błędów i obiecuje poprawę. W kilku zdaniach przyznał, że jego zachowanie wymknęło się spod kontroli i że potrzebuje fachowej pomocy.

Idę na leczenie. Naprawdę się zamykam, odcinam od wszystkiego. To jest koniec. Mam nadzieję, że kiedyś mnie poznacie jako innego, normalnego człowieka  - powiedział Daniel Martyniuk w swoich mediach społecznościowych.

Daniel Martyniuk idzie na leczenie. Koniec awantur syna Zenka?

W dalszej części wpisu Daniel podkreślił, że głównym motywatorem jest rodzina. Jak wiadomo, ostatnie miesiące były dla niego trudne. Publikacje w mediach społecznościowych, kłótnie i publiczne ataki sprawiły, że imię Daniela stało się jednym z najczęściej komentowanych w sieci. Wiele osób wskazywało, że nie radzi sobie z presją życia publicznego i wymaga profesjonalnej pomocy. Teraz sam przyznaje, że nadszedł moment, by to zmienić.

Dziękuję wszystkim za wsparcie. Chcę się leczyć dla rodziny, żony i synka, których bardzo kocham. Zrobię wszystko, żeby ich nie stracić. Zawsze byliście moją siłą i zrobię po prostu wszystko, żebyście chcieli być ze mną. Chcę być też lepszym człowiekiem dla swoich rodziców, dzieci i rodziny. Przepraszam za wszystko, co się wydarzyło - czytamy w najnowszym wpisie Daniela.

Czy to koniec jego destrukcyjnych zachowań? Obserwujemy z zaciekawieniem!

