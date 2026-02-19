Emilia wkracza do „Sanatorium miłości 8”. Mężczyźni muszą mieć się na baczności

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-02-19 11:56

Do uzdrowiska przyjeżdża kobieta, która doskonale wie, czego chce, i nie boi się o tym głośno mówić. Emilia z Ozorkowa to wulkan energii, który nie traci czasu na nudne relacje. Uczestniczka wprost przyznaje, że interesują ją tylko konkretni mężczyźni, a leniuchom mówi stanowcze "nie". Czy w ósmej edycji show znajdzie się ktoś, kto sprosta jej wysokim wymaganiom?

Sanatorium miłości 2026 - uczestnicy. To oni będą szukać miłości w show TVP

i

Autor: TVP Portret uśmiechniętej Emilii z programu "Sanatorium miłości" w różowej bluzce, naszyjniku i okularach. Na piersi widoczna różowa przypinka w kształcie serca z imieniem "Emilia". Kobieta pozuje na tle zielonych liści. Więcej o uczestnikach przeczytasz na Super Seriale.

Kim jest barwna uczestniczka show?

Emilia to kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Przez lata prowadziła własny biznes, pracowała w bankowości, a na emeryturze wciąż jest aktywna, wspierając synową w salonie urody. Choć los jej nie oszczędzał i została wdową, to nie zamierza żyć przeszłością ani rozpamiętywać dawnych lat. Kuracjuszka z Ozorkowa czuje się atrakcyjna i szuka partnera, który dotrzyma jej kroku. Ostrzega jednak panów: ceni inteligencję, sarkazm i inicjatywę. Jeśli ktoś liczy na spokojne siedzenie na kanapie, u Emilii nie ma żadnych szans. Jej córka zdradza, że mama ma powodzenie, ale czy w programie znajdzie tego jedynego?

O czym opowiada "Sanatorium miłości"?

To już ósma odsłona programu, który skradł serca milionów Polaków. Format udowadnia, że metryka nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzą prawdziwe uczucia. Do uzdrowiska przyjeżdżają seniorzy po przejściach - rozwodnicy, wdowy i wdowcy - by dać sobie jeszcze jedną szansę na szczęście. Widzowie będą świadkami rodzących się przyjaźni, pierwszych zauroczeń, ale też trudnych rozmów i łez wzruszenia. To opowieść o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, a potrzeba bliskości towarzyszy nam na każdym etapie życia.

Polecany artykuł:

Karol Strasburger mówi wprost o samotności. Te słowa chwytają za serce

Kto jest gospodarzem programu?

Dobrym duchem całego zamieszania jest niezmiennie Marta Manowska. Prowadząca od pierwszej edycji towarzyszy seniorom w ich emocjonalnej podróży. To ona ociera łzy wzruszenia, łagodzi konflikty i wysłuchuje najbardziej intymnych wyznań. Dzięki jej empatii kuracjusze czują się bezpiecznie i potrafią otworzyć się na nowe relacje przed kamerami. Manowska dla wielu uczestników staje się prawdziwą powierniczką i przyjaciółką.

Kiedy oglądać nowe odcinki?

Fani formatu muszą zaznaczyć w kalendarzach datę 8 marca. To właśnie w Dzień Kobiet wystartuje ósmy sezon miłosnych perypetii seniorów. Nowe odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję w telewizji, przewidziano możliwość nadrobienia zaległości. Program dostępny będzie również online na platformie TVP VOD, gdzie można znaleźć też poprzednie edycje.

SE_ Jak potoczyły się losy kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Czy Grażynka znalazła miłość? Nowe związki i rozstania
Marta Manowska od 11 lat prowadzi program Rolnik szuka żony. Tak wyglądała na początku przygody z programem TVP
Galeria zdjęć 5
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANATORIUM MIŁOŚCI