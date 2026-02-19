Kim jest barwna uczestniczka show?

Emilia to kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Przez lata prowadziła własny biznes, pracowała w bankowości, a na emeryturze wciąż jest aktywna, wspierając synową w salonie urody. Choć los jej nie oszczędzał i została wdową, to nie zamierza żyć przeszłością ani rozpamiętywać dawnych lat. Kuracjuszka z Ozorkowa czuje się atrakcyjna i szuka partnera, który dotrzyma jej kroku. Ostrzega jednak panów: ceni inteligencję, sarkazm i inicjatywę. Jeśli ktoś liczy na spokojne siedzenie na kanapie, u Emilii nie ma żadnych szans. Jej córka zdradza, że mama ma powodzenie, ale czy w programie znajdzie tego jedynego?

O czym opowiada "Sanatorium miłości"?

To już ósma odsłona programu, który skradł serca milionów Polaków. Format udowadnia, że metryka nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzą prawdziwe uczucia. Do uzdrowiska przyjeżdżają seniorzy po przejściach - rozwodnicy, wdowy i wdowcy - by dać sobie jeszcze jedną szansę na szczęście. Widzowie będą świadkami rodzących się przyjaźni, pierwszych zauroczeń, ale też trudnych rozmów i łez wzruszenia. To opowieść o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, a potrzeba bliskości towarzyszy nam na każdym etapie życia.

Kto jest gospodarzem programu?

Dobrym duchem całego zamieszania jest niezmiennie Marta Manowska. Prowadząca od pierwszej edycji towarzyszy seniorom w ich emocjonalnej podróży. To ona ociera łzy wzruszenia, łagodzi konflikty i wysłuchuje najbardziej intymnych wyznań. Dzięki jej empatii kuracjusze czują się bezpiecznie i potrafią otworzyć się na nowe relacje przed kamerami. Manowska dla wielu uczestników staje się prawdziwą powierniczką i przyjaciółką.

Kiedy oglądać nowe odcinki?

Fani formatu muszą zaznaczyć w kalendarzach datę 8 marca. To właśnie w Dzień Kobiet wystartuje ósmy sezon miłosnych perypetii seniorów. Nowe odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję w telewizji, przewidziano możliwość nadrobienia zaległości. Program dostępny będzie również online na platformie TVP VOD, gdzie można znaleźć też poprzednie edycje.

