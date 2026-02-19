Miłość nie pyta o wiek. Na czym polega fenomen "Sanatorium Miłości"?

Czy serce na emeryturze bije wolniej? Absolutnie nie! Hit Telewizji Polskiej od lat łamie stereotypy i pokazuje, że płomienne uczucia mogą wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Sześć odważnych kobiet i sześciu gotowych na wszystko mężczyzn spotyka się w malowniczym uzdrowisku, by przez trzy tygodnie przeżyć przygodę życia. To nie są zwykłe wakacje, to walka o szczęście, przyjaźń, a przede wszystkim o miłość, która nie zna metryki. Uczestnicy udowadniają, że po sześćdziesiątce życie wciąż może mieć smak szampana i truskawek.

Marta Manowska wraca do gry. To ona jest sercem programu

Trudno wyobrazić sobie ten format bez niej. Ukochana przez widzów Marta Manowska ponownie staje na posterunku, by wspierać seniorów w ich sercowych rozterkach. Jej niezwykła empatia i ciepło sprawiają, że kuracjusze otwierają się przed nią jak przed najlepszą przyjaciółką. To ona ociera łzy wzruszenia i cieszy się z każdego rodzącego się uczucia. Obecność Manowskiej to gwarancja, że program zachowa swój unikalny, pełen wrażliwości charakter.

Oni zaryzykowali wszystko. Kim są kuracjusze 8. edycji?

Wielka premiera zbliża się wielkimi krokami - show startuje na antenie TVP1 już 8 marca. Tym razem areną miłosnych podbojów będzie luksusowy Dwór Konstancin w Konstancinie-Jeziornie. Telewizja Polska zaczęła odkrywać karty, a sylwetki pierwszych uczestników już wywołały lawinę komentarzy w internecie.

Prawdziwą sensacją jest Ewa z Lublina. Ta kobieta udowadnia, że rozwód to nie koniec świata, a nowy początek. Po rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając aż 17 kilogramów! Dziś tryska pewnością siebie, a jej wygląd zachwyca internautów. Jakiego partnera szuka odmieniona kuracjuszka? Jej wymagania są konkretne. Poszukuje:

"mężczyzny z cechami wilka - troskliwego, opiekuńczego i wiernego"

W męskim gronie wyróżnia się Henryk z Żychlina. To niepoprawny romantyk, który serca kobiet zamierza zdobywać... przez żołądek, bo gotowanie to jego wielka pasja. Czy jego wiara w drugą szansę na miłość zostanie nagrodzona? Z kolei Emilia z Ozorkowa to kobieta z bagażem doświadczeń - wdowa, która przez lata prowadziła własny biznes. Jest zaradna i kocha taniec, ale w sprawach sercowych stawia sprawę jasno.

"Nigdy nie szukałam mężczyzny. Chciałam, żeby to on mnie znalazł" - zadeklarowała Emilia.

Listę ujawnionych panów zamyka Henryk R. z Gliwic. To mężczyzna, który nie owija w bawełnę. Otwarcie mówi o namiętności i chęci sprawiania przyjemności kobietom. Jego bezpośredniość może nieźle namieszać w relacjach między kuracjuszami. Kto jeszcze dołączy do tego grona? Emocje rosną z każdym dniem.

Co nas czeka? Zapowiada się prawdziwy emocjonalny rollercoaster

Przygotujcie chusteczki, bo ten sezon zapowiada się wyjątkowo intensywnie. "Sanatorium miłości" to nie tylko randki, to historie pisane przez samo życie - pełne szczerych wyznań, przełamywania lęków i walki z samotnością. Nowe miejsce i nowi bohaterowie to mieszanka wybuchowa. Czy w Konstancinie narodzi się uczucie, które przetrwa próbę czasu, jak miało to miejsce w poprzednich edycjach? Jedno jest pewne: na nudę nie będziemy narzekać!

