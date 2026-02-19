Henryk z „Sanatorium miłości 8”. Kim jest senior z Żychlina?

Mieszkaniec Żychlina przez całe życie był związany z jednym miejscem, ale jego serce przeszło długą drogę. Henryk może pochwalić się imponującym, czterdziestoletnim stażem małżeńskim, owocem którego są dwie dorosłe córki i czworo wnucząt. Rodzina pozostaje dla niego absolutnym priorytetem i wsparciem w trudnych chwilach. Niestety, mimo lat wspólnego życia, relacja z żoną z czasem wygasła, co doprowadziło do bolesnego rozstania. Mężczyzna szczerze przyznaje, że wciąż nie do końca pogodził się z tą stratą, ale nadzieja na nowe uczucie w nim nie umarła.

Henryk to człowiek o wielu talentach, którymi zamierza oczarować potencjalną partnerkę. Jego życie zawodowe kręciło się wokół gastronomii - przez ćwierć wieku pracował jako kelner, a kolejne 15 lat spędził jako kucharz. Zapowiada, że kobietę swojego życia będzie kulinarnie rozpieszczał, dbając o to, by nie zaznała głodu zarówno dosłownego, jak i emocjonalnego. Mieszkaniec Żychlina to także dusza towarzystwa: uwielbia śpiewać, spotykać się z przyjaciółmi i tańczyć. Czy jego pedantyczna i troskliwa natura pomoże mu znaleźć miłość w programie?

Szansa na drugie życie. O czym jest „Sanatorium miłości”?

Program TVP1 to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim emocjonalna podróż seniorów, którzy w malowniczej scenerii uzdrowiska szukają bratniej duszy. Uczestnicy, często poobijani przez los, mierzą się z samotnością po rozwodach czy śmierci współmałżonków. Show udowadnia, że uczucie nie ma daty ważności, a na miłość nigdy nie jest za późno. Widzowie będą świadkami rodzących się przyjaźni, konfliktów, ale przede wszystkim wzruszających momentów, gdy bohaterowie przełamują swoje lęki i otwierają się na drugiego człowieka.

Ulubienica widzów. Kto poprowadzi program?

Gospodynią ósmej edycji, niezmiennie pozostaje Marta Manowska. To ona jest powierniczką sekretów kuracjuszy, wspierając ich w najtrudniejszych momentach i pomagając przełamać pierwsze lody. Jej obecność daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowania często niełatwych decyzji sercowych.

Kiedy oglądać „Sanatorium miłości 8”? Emisja w TVP

Fani formatu muszą zaznaczyć w kalendarzach datę 8 marca - to właśnie wtedy zaplanowano wielką premierę nowego sezonu. Widzowie poznają wówczas wszystkich śmiałków, którzy zdecydowali się zawalczyć o swoje szczęście na oczach całej Polski. Nowe odcinki będą emitowane w TVP1 w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Dla tych, którzy przegapią emisję telewizyjną, losy seniorów będą dostępne również online na platformie TVP VOD.

5