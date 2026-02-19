Julia Wieniawa wbija szpilę byłym partnerom. To robią w ukryciu?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-02-19 10:10

Życie uczuciowe Julii Wieniawy to gotowy scenariusz na film, a lista jej znanych partnerów wciąż budzi ogromne emocje. Choć gwiazda stara się dozować informacje o swojej prywatności, tym razem nie gryzła się w język. Podczas jednego z wywiadów zdradziła pikantny szczegół dotyczący jej ekschłopaków. Panowie wciąż nie mogą o niej zapomnieć?

Nie jest tajemnicą, że Julia Wieniawa to jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie, a jej relacje damsko-męskie są śledzone przez fanów z wypiekami na twarzy. Młoda aktorka ma na swoim koncie kilka głośnych romansów, które szeroko komentowano na salonach. Ostatnio gwiazda postanowiła odnieść się do swojej przeszłości w dość zaskakujący sposób.

Bogata historia sercowych podbojów

Lista podbojów celebrytki jest imponująca i obejmuje głośne nazwiska z branży. Wszystko zaczęło się w 2017 roku od medialnego związku z Antonim Królikowskim. Po rozstaniu Wieniawa nie narzekała na samotność, wiążąc się z Aleksandrem Baronem z zespołu Afromental, który ostatecznie ustatkował się u boku Sandry Kubickiej. Kolejnym ważnym mężczyzną w jej życiu był Nikodem Rozbicki, z którym tworzyła relację przez kilka lat. Po ich rozstaniu w mediach natychmiast ruszyła lawina spekulacji, a obecnie plotkuje się o jej bliskości z Kubą Karasiem.

ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy zachwyciły na imprezie TVN! Posągowa Wieniawa, zalotna Rozenek i Kubicka jak z planu "Diuny"

Julia Wieniawa o graniu ciąży, podwójnych standardach i... życiu po 80-tce

Byli wciąż ją obserwują?

Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN, aktorka otworzyła się na temat uczuć, wspominając swoją pierwszą miłość jako szaleńcze zatracenie, w przeciwieństwie do kolejnych, bardziej przemyślanych relacji. Największe emocje wzbudziła jednak jej odpowiedź na pytanie o to, czy umówiłaby się z fanem. Wieniawa z typową dla siebie pewnością siebie, stwierdziła, że wszyscy jej byli partnerzy byli jej fanami. Co więcej, zasugerowała, że chyba wciąż nimi są, ponieważ przeglądają jej instagramowe relacje. Czyżby panowie wciąż z sentymentem spoglądali na to, co słychać u byłej ukochanej?

"Każdy mój był­y chłopak był moim fanem, więc słuchaj… Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak, po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są" - skomentowała aktorka.

Julia Wieniawa- sodówka mi nie odbiła
Galeria zdjęć 29
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JULIA WIENIAWA