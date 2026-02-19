Julia Wieniawa wbija szpilę byłym partnerom. To robią w ukryciu?

Nie jest tajemnicą, że Julia Wieniawa to jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie, a jej relacje damsko-męskie są śledzone przez fanów z wypiekami na twarzy. Młoda aktorka ma na swoim koncie kilka głośnych romansów, które szeroko komentowano na salonach. Ostatnio gwiazda postanowiła odnieść się do swojej przeszłości w dość zaskakujący sposób.

Bogata historia sercowych podbojów

Lista podbojów celebrytki jest imponująca i obejmuje głośne nazwiska z branży. Wszystko zaczęło się w 2017 roku od medialnego związku z Antonim Królikowskim. Po rozstaniu Wieniawa nie narzekała na samotność, wiążąc się z Aleksandrem Baronem z zespołu Afromental, który ostatecznie ustatkował się u boku Sandry Kubickiej. Kolejnym ważnym mężczyzną w jej życiu był Nikodem Rozbicki, z którym tworzyła relację przez kilka lat. Po ich rozstaniu w mediach natychmiast ruszyła lawina spekulacji, a obecnie plotkuje się o jej bliskości z Kubą Karasiem.

ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy zachwyciły na imprezie TVN! Posągowa Wieniawa, zalotna Rozenek i Kubicka jak z planu "Diuny"

Julia Wieniawa o graniu ciąży, podwójnych standardach i... życiu po 80-tce

Byli wciąż ją obserwują?

Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN, aktorka otworzyła się na temat uczuć, wspominając swoją pierwszą miłość jako szaleńcze zatracenie, w przeciwieństwie do kolejnych, bardziej przemyślanych relacji. Największe emocje wzbudziła jednak jej odpowiedź na pytanie o to, czy umówiłaby się z fanem. Wieniawa z typową dla siebie pewnością siebie, stwierdziła, że wszyscy jej byli partnerzy byli jej fanami. Co więcej, zasugerowała, że chyba wciąż nimi są, ponieważ przeglądają jej instagramowe relacje. Czyżby panowie wciąż z sentymentem spoglądali na to, co słychać u byłej ukochanej?

"Każdy mój był­y chłopak był moim fanem, więc słuchaj… Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak, po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są" - skomentowała aktorka.