Julia Wieniawa kusi na jachcie w Dubaju. Jest w doskonałej formie i ma ciało jak marzenie

Gdy w Polsce królują mróz, Julia Wieniawa postawiła na słońce, ciepłą wodę i luksus. Gwiazda spakowała walizki i poleciała do Dubaju, skąd regularnie dzieli się kadrami, które skutecznie podnoszą temperaturę na Instagramie.

Julia Wieniawa odpoczywa w Dubaju

Wieniawa odpoczywa w stylu premium – są eleganckie hotele, błękitne morze i rejsy jachtem, a towarzyszy jej grono przyjaciół.

Taki city break to ja rozumiem

- napisała Julia Wieniawa na Instagramie.

Ogromne poruszenie w sieci wywołały zdjęcia z pokładu jachtu. Julia zaprezentowała się w bardzo skąpym bikini, które wyeksponowało jej wysportowaną sylwetkę. Uwagę fanów przykuł przede wszystkim perfekcyjnie wyrzeźbiony brzuch – efekt regularnych treningów i konsekwencji, z której gwiazda słynie od lat. Internauci nie szczędzili jej komplementów i zgodnie twierdzili, że Wieniawa jest w świetnej formie.

Na tym jednak nie koniec modowych popisów. Wcześniej artystka pokazała się w jasnym, ażurowym zestawie idealnym na wakacyjny klimat. Krótki top i długa spódnica z efektownymi detalami stworzyły stylizację, która idealnie wpisała się w dubajski luksus i modę resortową.

Dubaj ulubionym miejscem polskich gwiazd?

Dubaj już od dłuższego czasu przyciąga polskie gwiazdy jak magnes. Coraz więcej celebrytek wybiera Zjednoczone Emiraty Arabskie nie tylko na krótkie wakacje, ale i do życia – przeprowadzkę zapowiedziała m.in. Lil Masti, która wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Inne przedstawicielki show-biznesu uciekają tam przed zimową aurą: Joanna Opozda łączyła wypoczynek ze zwiedzaniem, a Roksana Węgiel regenerowała siły przed kolejnymi muzycznymi wyzwaniami. Regularnie bywa tam też Izabela Janachowska, która wraz z mężem kupiła tam w ubiegłym roku apartament.

W ten trend idealnie wpisuje się także Julia Wieniawa. Jej słoneczne kadry nie pozostawiają wątpliwości – zimowy reset w Dubaju zdecydowanie jej służy, a te zdjęcia jeszcze długo będą krążyć po sieci.

Zobacz w naszej galerii, jak wypoczywa Julia Wieniawa w Dubaju!

Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała