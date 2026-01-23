Historyczny moment w Rzymie. Świat mody po raz ostatni żegna Valentino

W poniedziałek światowe media obiegła smutna wiadomość o śmierci Valentino Garavaniego. Legendarny projektant zmarł w wieku 93 lat w swojej rezydencji. Przez trzy dni Rzym stał się miejscem symbolicznego pożegnania kreatora, którego nazwisko na zawsze wpisało się do historii mody. Uroczystości pogrzebowe, zakończone zostały w piątek. Zgromadziły przedstawicieli świata mody, kultury i show-biznesu z całego świata.

Tak żegnają ikonę stylu! Największe nazwiska mody na pogrzebie Valentino

Valentino Garavani był nie tylko twórcą mody, ale wizjonerem, który potrafił zamienić zwykły materiał w ponadczasową opowieść o luksusie. Założony przez niego w Rzymie dom mody Valentino od lat 60. XX wieku stał się synonimem wyrafinowanej elegancji, a jego kreacje nosiły największe gwiazdy show-biznesu.

Ciało legendarnego projektanta zostało wystawione na publiczne pożegnanie w samym sercu Rzymu. Przez dwa dni, 21 i 22 stycznia, Piazza Mignanelli stała się miejscem cichej procesji gwiazd, które chciały oddać hołd człowiekowi, który na zawsze zmienił oblicze światowej mody. Kulminacją uroczystości będzie pogrzeb zaplanowany na 23 stycznia 2026 roku w monumentalnej Bazylice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

W tych dniach stolica Włoch zamieniła się w prawdziwą modową stolicę świata. Do Rzymu przylecieli najwięksi gracze branży - projektanci, ikony stylu i ludzie, którzy przez dekady współtworzyli historię luksusu. Wśród żałobników pojawili się m.in. legendarna redaktor naczelna "Vogue’a" Anna Wintour, przedstawicielka słynnej włoskiej dynastii mody Anna Fendi, hollywoodzka gwiazda Anne Hathaway, elegancka Elizabeth Hurley, ikona włoskiego stylu Donatella Versace oraz jeden z najbardziej wpływowych projektantów naszych czasów - Tom Ford.

