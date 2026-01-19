Nie żyje Valentino Garavani. Ciało projektanta wystawione na widok publiczny

Koniec epoki w świecie haute couture

Śmierć Valentina to symboliczny koniec pewnej epoki w światowej modzie. Przez dekady jego nazwisko było synonimem luksusu, perfekcji kroju i ponadczasowej elegancji. Włoskie media zgodnie podkreślają, że Garavani „nie ubierał kobiet na sezon, ale na całe życie”, a jego projekty wymykały się chwilowym trendom. Jak pisała włoska prasa:

Valentino nauczył świat, że elegancja nie krzyczy – ona zostaje w pamięci.

Pogrzeb Valentino Garavani

Według komunikatu opublikowanego przez fundację Valentina, ciało projektanta zostanie wystawione na publiczne pożegnanie w dniach 21–22 stycznia na Piazza Mignanelli w Rzymie, a pogrzeb odbędzie się 23 stycznia w Bazylice Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Od Voghera do światowych salonów

Valentino Clemente Ludovico Garavani urodził się w 1932 roku w Voghera, niewielkim mieście na północy Włoch. Swoją drogę do mody rozpoczął w Mediolanie i Paryżu, by ostatecznie w 1960 roku założyć własny dom mody w Rzymie. To właśnie tam narodziła się marka, która szybko zdobyła międzynarodową renomę. Jego kreacje nosiły największe gwiazdy kina i życia publicznego – od ikon Hollywood po pierwsze damy i europejską arystokrację. Szczególne miejsce w historii mody zajął charakterystyczny odcień czerwieni, znany jako Valentino red, który stał się jego znakiem rozpoznawczym.

Projektant kobiet i emocji

Valentino był twórcą niezwykle konsekwentnym. Jego suknie łączyły klasyczną formę z subtelną zmysłowością, a moda – jak wielokrotnie podkreślał – miała służyć kobiecie, a nie ją dominować. Włoscy komentatorzy zwracają uwagę, że Garavani „projektował emocje, nie tylko tkaniny”. Choć oficjalnie przeszedł na emeryturę w 2007 roku, jego obecność w świecie mody była wciąż odczuwalna. Dom mody Valentino, działający do dziś, pozostaje jednym z najważniejszych graczy na rynku luksusu.

Rzym żegna Valentino

Uroczystości pożegnalne Valentino Garavaniego odbędą się w Rzymie – mieście, z którym był związany przez większość swojego życia i kariery. To właśnie tam budował swoją markę, tworzył kolejne kolekcje i otaczał się sztuką, która była dla niego równie ważna jak moda. Odejście projektanta wywołało falę wspomnień i hołdów ze strony świata mody, kultury i polityki. Włoskie media piszą wprost o stracie narodowej – nie tylko dla branży, ale dla całej kultury. Valentino Garavani pozostawił po sobie dziedzictwo, które na długo przetrwa zmieniające się trendy. Jego suknie, estetyka i filozofia piękna pozostają trwałym śladem w historii światowej mody.