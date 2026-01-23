Telewizyjna rewolucja! Nowa śniadaniówka rusza już za chwilę, a prowadzącą znana aktorka

Joanna Jabłczyńska wraca do telewizji w nowej roli i już za chwilę pojawi się w porannej śniadaniówce. Aktorka, znana z kultowych seriali, poprowadzi zupełnie nowy program na żywo. U jej boku stanie popularny aktor i kabareciarz Sebastian Stankiewicz. Duet po raz pierwszy zobaczymy na ekranie już 31 stycznia 2026 roku.

Poranki w telewizji szykują się na spore zmiany. W sobotę, 31 stycznia 2026 roku, punktualnie o godzinie 8:00 na antenie kanału Remonty TV wystartuje nowe pasmo zatytułowane "Dzień Dobry, Remoncie!". Program będzie nadawany na żywo z warszawskiej Domoteki, gdzie specjalnie na tę okazję powstało telewizyjne studio. Przez trzy godziny widzowie będą mogli śledzić wszystko, co aktualnie dzieje się w świecie domów, wnętrz i remontowych trendów.

Telewizyjna rewolucja! Nowa śniadaniówka rusza już za chwilę, a prowadzącą znana aktorka

Najwięcej emocji wzbudza jednak obsada prowadzących. Joanna Jabłczyńska, kojarzona przez miliony widzów z serialu "Na Wspólnej", po raz kolejny pokazuje, że nie boi się nowych wyzwań. Choć przez lata budowała swoją pozycję jako aktorka, ma również bogate doświadczenie w roli prezenterki. Widzowie pamiętają ją m.in. z programów dla dzieci i młodzieży, które przyniosły jej sympatię młodszej publiczności. Teraz wraca w nowej odsłonie, jako gospodyni śniadaniówki.

Partnerować jej będzie Sebastian Stankiewicz, aktor znany z "Ucha Prezesa" słynie z charakterystycznego humoru i scenicznej charyzmy. Połączenie spokojnej Jabłczyńskiej z żywiołowym Stankiewiczem zapowiada się wyjątkowo ciekawie. To ich pierwszy wspólny projekt, dlatego widzowie z pewnością będą bacznie obserwować, jak sprawdzą się razem w show na żywo.

"Dzień Dobry, Remoncie!" ma być programem, który połączy praktyczne porady z lekką, poranną atmosferą. W planach są rozmowy z ekspertami, wizyty gości ze świata designu oraz inspiracje dla tych, którzy planują zmiany w swoich czterech ścianach. Będziecie oglądać?

