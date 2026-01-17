Rewolucja w "Dzień dobry TVN". Do obsady dołącza nowa dziennikarka

Katarzyna Kustra
2026-01-17 17:18

Nowy rok zaowocował sporymi zmianami w obsadzie programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN". Najpierw w porannym wydaniu mogliśmy zobaczyć Olę Kot, a teraz okazuje się, że to nie koniec nowych twarzy w śniadaniówce. Do ekipy programu "Dzień dobry TVN" dołącza nowa dziennikarka, Dorota Kuźnik, która sama przekazała tę informację za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzień Dobry TVN

i

Autor: Warner Bros. Discovery/ TVN/ Materiały prasowe "Dzień Dobry TVN"
  • "Dzień dobry TVN" rozpoczyna rok z nowościami w zespole.
  • Do ekipy śniadaniówki dołączyła doświadczona dziennikarka Dorota Kuźnik.
  • Dowiedz się, jakie zmiany czekają program i kto jeszcze zasilił jego szeregi!

Do obsady "Dzień dobry TVN" dołącza nowa dziennikarka

Produkcja "Dzień dobry TVN" wraz z rozpoczęciem nowego roku przygotowała sporo zmian dla swoich widzów. Najpierw do obsady dołączyła Ola Kot, która przez lata była związana z Eska TV. Teraz nadszedł najwyższy czas, aby odsłonić kolejne karty. W piątkowe popołudnie w mediach społecznościowych pojawiła się zaskakująca informacja, że ekipa "Dzień dobry TVN" wzmocni się i powiększy o jeszcze jedną osobę. Otóż do grona śniadaniówki dołączy nowa dziennikarka, Dorota Kuźnik. O zmianie pracy dziennikarka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

No to witam się oficjalnie z nowego etapu życia, który chyba zasługuje na oficjalny profil. Słowem wstępu, od stycznia dołączyłam do redakcji @dziendobrytvn

- zapowiedziała Dorota Kuźnik na Instagramie.

Informację o przejściu do TVN Dorota Kuźnik zamieściła także w serwisie LinkedIn.

Po 11 latach w newsach robię krok w bok. Dołączam do zespołu reporterskiego Dzień Dobry TVN! To dla mnie trochę nowość, bo zaliczyłam już w życiu robienie reportaży i to całe ich mnóstwo, ale jednak zawsze było to radio albo portal. Teraz dojdzie kamera

- napisała w serwisie społecznościowym.

Kim jest dziennikarka Dorota Kuźnik?

Dorota Kuźnik to niezwykle doświadczona dziennikarka. W 2024 roku rozpoczęła współpracę z Wirtualną Polską, a wcześniej związana była również z portalem naTemat oraz Radiem Wrocław. Z redakcją WP Dorota Kuźnik nie rozstaje się jednak całkowicie. Jak zdradziła, będzie współpracować z serwisem WP Kobieta.

Prowadzący "Dzień dobry TVN"

"Dzień dobry TVN" to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych programów śniadaniowych w Polsce. Format nadawany jest codziennie o godz. 7.45 w TVN. Obecnie występują w nim cztery pary prowadzących:

  • Dorota Wellman i Marcin Prokop,
  • Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński,
  • Paulina Krupińska i Damian Michałowski,
  • Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.
