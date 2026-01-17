Rewolucja w "Dzień dobry TVN". Do obsady dołącza nowa dziennikarka

"Dzień dobry TVN" rozpoczyna rok z nowościami w zespole.

Do ekipy śniadaniówki dołączyła doświadczona dziennikarka Dorota Kuźnik.

Dowiedz się, jakie zmiany czekają program i kto jeszcze zasilił jego szeregi!

Do obsady "Dzień dobry TVN" dołącza nowa dziennikarka

Produkcja "Dzień dobry TVN" wraz z rozpoczęciem nowego roku przygotowała sporo zmian dla swoich widzów. Najpierw do obsady dołączyła Ola Kot, która przez lata była związana z Eska TV. Teraz nadszedł najwyższy czas, aby odsłonić kolejne karty. W piątkowe popołudnie w mediach społecznościowych pojawiła się zaskakująca informacja, że ekipa "Dzień dobry TVN" wzmocni się i powiększy o jeszcze jedną osobę. Otóż do grona śniadaniówki dołączy nowa dziennikarka, Dorota Kuźnik. O zmianie pracy dziennikarka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

No to witam się oficjalnie z nowego etapu życia, który chyba zasługuje na oficjalny profil. Słowem wstępu, od stycznia dołączyłam do redakcji @dziendobrytvn

- zapowiedziała Dorota Kuźnik na Instagramie.

Informację o przejściu do TVN Dorota Kuźnik zamieściła także w serwisie LinkedIn.

Po 11 latach w newsach robię krok w bok. Dołączam do zespołu reporterskiego Dzień Dobry TVN! To dla mnie trochę nowość, bo zaliczyłam już w życiu robienie reportaży i to całe ich mnóstwo, ale jednak zawsze było to radio albo portal. Teraz dojdzie kamera

- napisała w serwisie społecznościowym.

Kim jest dziennikarka Dorota Kuźnik?

Dorota Kuźnik to niezwykle doświadczona dziennikarka. W 2024 roku rozpoczęła współpracę z Wirtualną Polską, a wcześniej związana była również z portalem naTemat oraz Radiem Wrocław. Z redakcją WP Dorota Kuźnik nie rozstaje się jednak całkowicie. Jak zdradziła, będzie współpracować z serwisem WP Kobieta.

Prowadzący "Dzień dobry TVN"

"Dzień dobry TVN" to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych programów śniadaniowych w Polsce. Format nadawany jest codziennie o godz. 7.45 w TVN. Obecnie występują w nim cztery pary prowadzących:

Dorota Wellman i Marcin Prokop,

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński,

Paulina Krupińska i Damian Michałowski,

Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.