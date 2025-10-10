Ewa Drzyzga zapewnia: Operacje plastyczne nie są dla mnie! Wbija szpilę koleżankom?

Ewa Drzyzga zdradza szczegóły swojej diety

Ewa Drzyzga z roku na rok pięknieje w oczach! Gwiazda niezapomnianych "Rozmów w toku" i "Dzień Dobry TVN" ostatnio zwróciła uwagę swoim młodzieńczym wyglądem i... znacznie szczuplejszą sylwetką. Jak to robi? postanowiliśmy zapytać. Wielu jej odpowiedź może zaskoczyć!

Ewa Drzyzga od kilku lat bardziej świadomie o siebie dba. Wiele nauczyła się dzięki programowi o zdrowiu "36,6", który prowadziła w TVN. Co sprawia, że tak dobrze dziś wygląda?

- Dziękuję za komplement. To zasługa mojej makijażystki i stylistki - mówi nam skromnie i dodaje: - Na pewno dużo chodzę z psem. To jest korzystne dla zdrowia. Lekarze potwierdzają, że ruch trzyma w dobrej kondycji.

Jakiś czas temu gwiazda przyznała też, że zrezygnowała z czerwonego mięsa, bo badania, z którymi się zapoznała, mówią, że może ono być rakotwórcze. Paparazzi przyłapali ją też podczas rowerowej przejażdżki z mężem. Zdjęcia znajdziecie w galerii pod tekstem.

Już niedługo na antenie TVN zadebiutuje program Małgorzaty Rozenek-Majdan (47 l.) o operacjach plastycznych. Drzyzga chętnie go obejrzy, ale sama raczej obawia się medycyny estetycznej.

Ewa Drzyzga o operacjach plastycznych: to nie dla mnie!

- Takie programy przeprowadzają bohaterki bezpiecznie przez tego typu metamorfozy. Ja jestem za dużym cykorem i boję się tej ingerencji. Nie boję się pobierania krwi i badań kontrolnych, bo prowadząc jeszcze kiedyś program "36,6" sama byłam głębokim orędownikiem takiej kontroli prewencyjnej. Ale pomyślałam sobie, że skoro mam dobre geny, bo to też pewnie o to chodzi, to może tak zostawię i zobaczę, co z tego wyjdzie. Naturalność teraz zresztą jest mega trendem w Hollywood. Wiele aktorek odchodzi właśnie od operacji plastycznych. Wręcz to krytykują

- zauważa Ewa Drzyzga w rozmowie z "Super Expressem". Gwiazda TVN uważa, że ślepe podążanie za modą może się tylko źle skończyć.

- To znaczy nigdy moda nie jest dobra, żeby za nią ślepo podążać. Co innego jak są wskazania medyczne i sama rozmawiałam wielokrotnie z bohaterkami, bohaterami, którzy korzystali z zabiegów medycyny estetycznej wtedy, kiedy było takie wskazanie zdrowotne. Są różnego rodzaju powody do tego, żeby sięgać po wykwalifikowanych specjalistów. Czasami są też wskazania psychologiczne. Nie mnie to osądzać. Natomiast podążanie ślepo za modą w niczym nie jest dobre. Możemy tak samo pomyśleć, że będę podążała ślepo za modą, bo modny jest dany lek albo dany narkotyk, albo dana kreacja, która nie służy mojej figurze, zachowania. Po prostu ważne jest, żeby odnaleźć siebie. To jest bardzo trudna rzecz, żeby się samemu z osobą skomunikować i zrozumieć, kim się jest. Czasami człowiekowi to zajmuje całe życie i wciąż zadaje sobie pytanie, kim ja jestem. Ale myślę, że jeżeli im ciszej, tym łatwiej usłyszeć ten własny wewnętrzny głos i wtedy jest się bardziej szczęśliwym. Jest to bardzo dobra rada, że tak powiem

- powiedziała nam Ewa Drzyzga. Trudno jej odmówić racji!