Małgorzata Rozenek przeszła kolejną operację plastyczną. Do tej pory nikt o tym nie wiedział. Co sobie wycięła?

Kolejna operacja plastyczna Małgorzaty Rozenek-Majdan. Co sobie wycięła?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest ulubionym tematem specjalistów medycyny estetycznej. Choć gwiazda otwarcie mówi o tym, "co sobie zrobiła", ci i tak analizują jej twarz i przypisują kolejne zabiegi. Jedna z lekarek postanowiła, oczywiście nieproszona, wyliczyć na Instagramie wszystkie operacje plastyczne Małgosi. Na podstawie jej zdjęć stwierdziła, że gwiazda telewizja przeszła zabieg wycięcia powiek górnych, operację nosa i że wstrzykuje sobie botoks w czoło. Dodała, że Rozenek powiększa usta i przeszła wolumetrię twarzy. Według specjalistki Rozenek ma też odświeżać wygląd skóry szyi, a nawet dłoni.

O tej operacji Rozenek nikt nie wiedział

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła odnieść się do tej analizy jej twarzy. Zamieściła na profilu lekarki komentarz.

"Najlepsze jest to, że poza blefaroplastyką (wycięciem górnych powiek) nie trafiła pani z niczym, a przecież ja nie ukrywałam swoich zabiegów. Co więcej, mówię, co i kto mi robił" - napisała celebrytka, ujawniając tym samym, że faktycznie przeszła zabieg wycięcia nadmiaru skóry z powiek, co powoduje szersze otwarcie i odmłodzenie oczu.

Małgorzata Rozenek-Majdan w niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" powiedziała, co sądzi o ocenianiu wyglądu innych. Skomentowała też operacje, które przeszła.

Chciałabym, żebyśmy w tym XXI wieku przestali oceniać ludzi po wyglądzie. Nie możemy oceniać kogoś po jego pochodzeniu, po kolorze skóry, po innych cechach zewnętrznych. Ale nie chciałabym też, żeby ktokolwiek stworzył sobie wyobrażenie, że moja metamorfoza polega wyłącznie na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano. Bo tak nie jest i bądźmy uczciwi. Kobiety powinny być uczciwe wobec innych kobiet. Jeżeli stosujesz pewne metody, to nie udawaj, że tego nie robisz. Większość dziewczyn mówi, że dobrze śpią i trzymają dietę - stąd ich dobry wygląd. A ja po prostu nie chciałabym być oszustką i okłamywać kobiet

- powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z "Super Expressem".

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"