Szykuje się zmiana w "Tańcu z Gwiazdami"? Zdrójkowski gotów wskoczyć na scenę!

2026-03-03 8:15

Adam Zdrójkowski nie ukrywa ambicji! W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że gdyby pojawiła się propozycja poprowadzenia choćby jednego odcinka Taniec z Gwiazdami, nie wahałby się ani chwili. Aktor zdradził nam też, z kim stworzyłby swój wymarzony duet na scenie!

Gościnni prowadzący w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci chcą zmian

Choć dziś kojarzony jest przede wszystkim z aktorstwem i udziałem w rozmaitych projektach telewizyjnych, Adam Zdrójkowski coraz śmielej myśli o kolejnych wyzwaniach. Format "Taniec z Gwiazdami" od lat budzi ogromne emocje i uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych programów rozrywkowych w Polsce. Nic więc dziwnego, że wizja stanięcia na jego scenie w roli prowadzącego działa na wyobraźnię wielu gwiazd.

W sieci pojawiły się ostatnio głosy fanów, by wprowadzić do show element niespodzianki i zapraszać gościnnych prowadzących do poszczególnych odcinków. Zapytaliśmy Zdrójkowskiego, czy widziałby siebie w takiej roli. Jego odpowiedź była jednoznaczna!

Adam Zdrójkowski chce poprowadzić "Taniec z Gwiazdami"!

Szczerze powiedziawszy, gdybym dostał taką propozycję, nigdy bym jej nie odrzucił - przyznał bez wahania. - To jest coś, co można sobie wpisać w CV i do końca życia pamiętać, że poprowadziło się jeden odcinek "Tańca z Gwiazdami". To przecież legendarny format.

Aktor podkreślił, że program od lat kojarzy się z konkretnymi nazwiskami. - Wiadomo, z kim nam się to kojarzy i kto to prowadzi - Krzysiu Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Oni są ikonami tego show - zaznaczył, odnosząc się do popularnego duetu.

Jednocześnie nie ukrywa, że szansa, by stanąć obok nich, albo nawet zastąpić ich w jednym z odcinków - byłaby spełnieniem zawodowego marzenia. - Gdyby była okazja gdzieś obok nich stanąć albo wskoczyć za nich na jeden odcinek, to byłoby coś niesamowitego - mówi "Super Expressowi".

"Taniec z Gwiazdami" z nowymi prowadzącymi. Kto obok Zdrójkowskiego?

Zdrójkowski zdradził też, jak wyglądałby jego "dream team". – Może właśnie z Patrycją Kazadi, bo wiadomo, że zwykle jest duet kobieta–mężczyzna. Gdybym mógł sobie wybrać, to wziąłbym Patricię, Maćka [przyp.red. Rocka] i siebie - śmieje się aktor, wyraźnie puszczając oko do widzów.

Choć na razie to tylko luźne rozważania, jego słowa z pewnością rozpalą wyobraźnię fanów tanecznego programu. Widzowie lubią świeżość i nowe twarze, a gościnne występy mogłyby wnieść do formatu powiew nowej energii! 

