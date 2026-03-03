Zillmann i Lesar w "Azja Express"? TVN szykuje hit sezonu!

Nowa edycja "Azja Express" już niedługo. Pierwsze castingi za nami

Format "Azja Express" (znany też jako "Afryka Express") od lat budzi ogromne emocje. Egzotyczne kierunki, ograniczony budżet i wyścig z czasem sprawiają, że to jeden z najmocniejszych reality show w polskiej telewizji. Obecnie trwają castingi do kolejnej odsłony programu, a lista potencjalnych uczestników zaczyna robić się naprawdę długa. Wśród nazwisk, które przewijają się w kuluarach, coraz częściej pojawiają się Kasi Zillmann i Janji Lesar!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Azja Express"

Z informacji, do których dotarli dziennikarze portalu pudelek.pl, wynika, że obie panie otrzymały propozycję udziału w "Azji Express" i bardzo poważnie ją rozważają. Trwają rozmowy z produkcją, a jeśli nie pojawią się przeszkody organizacyjne, wyjazd do Azji jest realnym scenariuszem.

Dziewczyny otrzymały propozycję z "Azja Express" i bardzo poważnie ją rozważają. Trwają właśnie rozmowy i jeśli na przeszkodzie nie stanie logistyka związana z innymi ich projektami, wszystko wskazuje na to, że pojadą do Azji. TVN widzi w nich ogromny medialny potencjał, a dla nich samych będzie to niezapomniana przygoda - mówił informator portalu pudelek.pl.

Największym wyzwaniem może okazać się logistyka. Janja Lesar, choć w aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie występuje jako tancerka, pełni funkcję głównej choreografki programu. Finał show zaplanowany jest na drugą połowę maja, co może kolidować z harmonogramem zdjęć do "Azji Express". Jeśli jednak uda się pogodzić oba projekty, duet może stanąć na starcie wyścigu.

Kto jeszcze dostał zaproszenie do "Azja Express"?

Co ciekawe, Zillmann i Lesar to nie jedyne nazwiska związane z "Tańcem z Gwiazdami", które pojawiają się w kontekście podróżniczego formatu. Wśród kandydatów wymienia się także Michała Danilczuka, który miałby wyruszyć w drogę z bratem. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale konkurencja o miejsce w programie jest spora.

Michał jest brany pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego składu "Azji", gdzie miałby pojechać ze swoim bratem. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła - mówi dalej informator Pudelka.

W kuluarach mówi się również o napięciach między stacjami. Przejścia celebrytów z jednej telewizji do drugiej nie zawsze spotykają się z entuzjazmem włodarzy. Coraz częściej słychać, że gwiazdy, które decydują się na współpracę z konkurencją, muszą liczyć się z konsekwencjami i już nie mają, co wracać do stacji, z którą wcześniej pracowały.

