Marcin Hakiel nie gryzł się w język. TO powiedział o Kasi Cichopek u Wojewódzkiego i Kędzierskiego! Ostro

Aga Kwiatkowska
2026-03-02 21:02

- Ludzie, którzy prowadzili romans w pracy, są gloryfikowani. Jak się dowiedziałem, jak ten teatr wygląda, to z niego wyszedłem - wyznał Marcin Hakiel w najnowszej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Później, gdy wspomniał o byłej żonie (której imienia nie wspomniał) nie gryzł się w język!

Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz, byli partnerzy Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, pojawili się w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego, gdzie rozprawili się ze swoimi byłymi małżonkami. Dziennikarski duet starał się wycisnąć ze swoich gości, co się dało. Temat już od pierwszych minut oczywiście zszedł na nieudane związki i szybko zaczęło się "grillowanie". Wojewódzki pytał o upokorzenia, zdrady, problemy, terapie.

Ludzie, którzy prowadzili romans w pracy, są gloryfikowani. Jak się dowiedziałem, jak ten teatr wygląda, to z niego wyszedłem - mówił Hakiel. 

Gdy temat zszedł na nową partnerkę Hakiela, Dominikę Serowską, i jej działalność w sieci, tancerz wziął ją w obronę.

Jaki ma potencjał Dominika Serowska, żeby zatrudniać menadżera? Co ona nam wniesie do show-biznesu? - pytał Wojewódzki.

Hakiel odpowiedział, ostro uderzając z swoją eks:

Z całym szacunkiem, ale moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej.

Tancerz przyznał jednak, że Serowska dzięki jego rozpoznawalności i głośnemu rozwodowi miała nieco ułatwiony start. To właśnie dlatego trafiła do "Królowej przetrwania", a jej konto instagramowe rośnie w siłę.

Hakiel stracił szansę na "Taniec z Gwiazdami" przez Cichopek?

Marcin, którego widzowie poznali za sprawą "TzG", jakiś czas temu wrócił do show. Tańczył z Dagmarą Kaźmierską, co okazało się niefortunne - para, mimo wielu SMS-ów wysyłanych przez fanów, nie dostała się do finału, za to opuściła program, zanim dobiegł końca.

Później, jak wyznał Hakiel, trwały rozmowy dotyczące jego udziału w kolejnym sezonie hitu Polsatu. Tancerz miał chęć na posadę jurora, jednak ostatecznie stacja miała mu zakomunikować, że nie ma w niej miejsca i na Hakiela, i na Cichopek, która prężnie działa w "Halo, tu Polsat".

Hakiel przyznał jednak, że nie miałby problemu z tym, by pracować z byłą żoną w tej samej telewizji, a nawet być gościem w prowadzonym przez nią show!

Hakiel u Wojewódzkiego 4 lata po rozstaniu!

Rozmowa Marcina Hakiela z Wojewódzkim i Kędzierskim pojawiła się w sieci niemal dokładnie 4 lata po tym, jak tancerz i jego była już małżonka ogłosili rozstanie. W marcu 2022 r., po 17 latach wspólnego życia, para ogłosiła, że ich związek się zakończył. W sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym oboje pisali, że podjęli wspólną decyzję o rozstaniu, prosząc fanów o uszanowanie prywatności - zwłaszcza dla dobra ich dwójki dzieci, Adama i Heleny.

Dla fanów Hakiela i Cichopek to był szok! Dawni partnerzy zaczęli się spotykać w 2005 roku, gdy udzielali się na planie "Tańca z gwiazdami", w 2008 roku wzięli ślub i latami wspólnie budowali rodzinę oraz karierę. Jednak to, co wyglądało jak związek idealny, skończyło się nagle i bez ostrzeżenia. Kasia wyprowadziła się z ich wspólnego domu i rozpoczęła nowe życie.

Później Marcin Hakiel w wywiadach podkreślał, że bardzo ciężko przeżył rozstanie, a najgorsza miała być świadomość zdrad. Tymczasem Kasia mówiła, że spotkało ją wiele przykrości związanych z rozstaniem i medialnym hejtem.

Po rozstaniu oboje ułożyli sobie życie na nowo. Cichopek związała się z innym prezenterem Maciejem Kurzajewskim, a Marcin zaczął nowy rozdział w życiu osobistym u boku Dominiki Serowskiej. Został też ojcem. 

