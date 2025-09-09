Cichopek zablokowała Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami"? Dominika Serowska nie ma wątpliwości i nie gryzie się w język

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-09-09 15:40

Dominika Serowska (33 l.) odkąd związała się z Marcinem Hakielem (42 l.), szturmuje media plotkarskie. Celebrytka nie gryzie się w język i strzela słowami jak z armaty. Tym razem oberwało się, ponownie, Kasi Cichopek (42 l.) i jej obecnemu pracodawcy - Polsatowi. "Żenada!" - napisała wściekła Dominika, sugerując, że przez byłą żonę Hakiel sporo stracił...

  • Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, publicznie skrytykowała Polsat i Katarzynę Cichopek, sugerując, że Cichopek uniemożliwiła Hakielowi udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami".
  • Serowska twierdzi, że Hakiel otrzymał obietnicę udziału w programie, ale stacja wycofała się z powodu zatrudnienia Cichopek, a teraz zaprasza go do gościnnego występu "za darmochę".
  • Polsat zaprzecza ingerencji Cichopek i twierdzi, że Hakiel został zaproszony, ale odmówił udziału, a stacja nie ma pomysłu na niego w tej edycji.

"Taniec z Gwiazdami". Wielkie powroty

Polsat już w niedzielę, 14 września, rusza z hucznymi obchodami 20-lecia programu "Taniec z Gwiazdami". W nowym sezonie programu pojawią się "powracające" gwiazdy - pierwszy odcinek ma poprowadzić Magda Mołek z Hubertem Urbańskim, podobnie jak pierwszy odcinek w historii programu. Na parkiecie w ciągu sezonu swoje popisy przypomną między innymi Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, a także Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Maciej Musiał, Vanessa Aleksander, Piotr Galiński, Paweł Deląg, Justyna Żyła i Przemysław Saleta. Wśród gościnnych występów zabraknie jednak bodaj najsłynniejszej pary w historii programu - Marcina Hakiela i Kasi Cichopek. To oni jako pierwsi przyciągnęli w programie aż taką uwagę za sprawą romansu, który nawiązali na parkiecie, a który przerodził się w wieloletni związek z dwójką dzieci.

Kasia Cichopek dostała pracę w Polsacie, a Marcin Hakiel przez to nie trafił do "Tańca z Gwiazdami"

Niedawno małżeństwo z hukiem się skończyło, a każde z nich układa sobie życie na nowo - Kasia z Maciejem Kurzajewskim, Marcin - z Dominiką Serowską i ich synkiem Romeo. Niestety, to nie sprawiło że zakopali topór wojenny. Partnerka Hakiela twierdzi, że przez to, że Kasia Cichopek dostała pracę w Polsacie, Marcin nie dostał pracy w "Tańcu z Gwiazdami", choć miał to obiecane. Teraz - przy okazji jubileuszowej edycji - dołożyła kolejne trzy grosze do historii. 

Hakiel otrzymał zaproszenie i zrezygnował, a w mediach obwinia byłą żonę. To krzywdzące i niemęskie. Co edycję większość tancerzy się zmienia

- powiedziała "osoba z produkcji" Plejadzie. - Żenada!!! Nie wiem, z czyjej niekompetentnej osoby padły te słowa, ale możemy się tylko domyślać - pisze rozsierdzona Dominika na Instagramie. - Po pierwsze sami sobie zaprzeczacie. Najpierw powiedzieliście Marcinowi, że nie będzie w kolejnych edycjach przez byłą żonę, a teraz, jak trzeba podbić oglądalność, to zapraszacie go do odcinka (...) zaproszenie do tego odcinka oczywiście za darmochę - grzmi Serowska. - Byłby to problem, żeby (jako pełnoprawny uczestnik - przyp. red.) występował, bo - jak mówiliście - "byłyby niezręczności spotkania się byłych małżonków", ale ich spotkanie w jednym odcinku, do którego mogłoby dojść, nie jest już problemem - dorzuciła. Tymczasem osoba ze stacji odpowiedziała na to w rozmowie z Pudelkiem

Marcin dostał zaproszenie i bardzo nam zależało na jego udziale, ale odmówił, to była jego decyzja, którą szanujemy. Nie jest skreślony przez stację, po prostu w tej edycji nie było na niego pomysłu. Plotki o "ingerencji" Katarzyny Cichopek są kompletnie nietrafione. Dla niej to zamknięty temat i jest jej absolutnie obojętne, czy Hakiel pojawi się w programie, czy nie. Rozumiemy rozgoryczenie pani Dominiki Serowskiej. Nie będzie miała okazji do cotygodniowego lansowania się podczas odcinków na żywo...

- sugeruje stacja. Ale galimatias! 

