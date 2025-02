Partnerka Hakiela wyjawiła jak naprawdę wyglądał jego rozwód z Cichopek. "Walczył o dzieci"

Partnerka Hakiela wyjawiła jak naprawdę wyglądał jego rozwód z Cichopek

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozwidli się już grubo ponad 2 lata temu. I choć oboje ułożyli sobie życie na nowo, bo Kasia jest związana z Maciejem Kurzajewskim, natomiast Marcin jest w związku z Dominiką Serowską, z którą doczekał się dziecka, to temat ich rozwodu wciąż odbija się echem w mediach. A wszystko za sprawą wywiadów, w których sami nawiązują do tematu rozstania. Teraz Marcin Hakiel wraz z partnerką pojawili się w zapowiedzi programu "Back to School. Prawdziwy egzamin", którego odcinek z ich udziałem zostanie wyemitowany 2 marca w TTV. W krótkim filmiku, który nagrywany był jeszcze jesienią ub. r., czyli przed narodzinami ich synka, para opowiada o swoich planach na przyszłość. Nie obyło się bez nawiązania do rozwodu Hakiela z Cichopek.

Zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który już ma swoją przeszłość. Marcin jest bardzo zaangażowany. Bardzo walczył o to, żeby jednak te dzieci były z nim właśnie podzielone po równo, czyli tydzień u mamy, tydzień u niego. Trzeba teraz umieć to wszystko pogodzić, żeby każdy był zadowolony i czuł się zaopiekowany, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie

- powiedziała Dominika Serowska.

Marcin Hakiel pragnie mieć dużo dzieci

W odcinku zapowiadający program "Back to School. Prawdziwy egzamin" Dominika i Marcin opowiedzieli również o swoich planach na przyszłość. Ciężarna wówczas jeszcze Serowska skupiona była na dziecku, którego oczekiwała. Jednak Marcin poszedł już o krok dalej.

Chcę mieć dużo dzieci. Z naszą ginekolog już planujemy kolejne dziecko

- wyjawił z uśmiechem, patrząc na ukochaną. Pierwsze dziecko Marcina Hakiela i jego ukochanej, Dominiki przyszło na świat 4 grudnia 2024. Chłopczyk otrzymał imię Romeo, co spotkało się z mieszanymi uczuciami fanów pary.

