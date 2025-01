Narzeczona Marcina Hakiela 1,5 miesiąca po porodzie. Pokazała, jak teraz wygląda. Przy okazji zaprezentowała i Romeo

Marcin Hakiel i Dominika Serowska od ponad miesiąca cieszą się wspólnym rodzicielstwem. Dla partnerki tancerza to debiut w roli mamy, ale Hakiel jest doświadczonym ojcem. Ma przecież dwie dorastające pociechy z Kasią Cichopek. Jego dzieci z pierwszego małżeństwa są już nastolatkami. Hakiel, który w czerwcu skończy, doczekał się i noworodka.

Dominika, niemal o dekadę młodsza od ukochanego, dopiero uczy się "obsługi" maleństwa, jednak wydaje się, że pierwsze tygodnie mijają młodym rodzicom dość gładko. Narzeczona Hakiela zdradziła internautom, że jej pociechą nie zajmuje się niania.

Dominika opowiadała w sieci:

Nie mamy niani. Tak, jak wspominałam wcześniej, młody był u dziadków, u moich rodziców, mojej siostry. Natomiast na co dzień to Marcin się zajmuje łodym albo razem gdzieś jedziemy - oni idą na spacer, a ja załatwiam, co mam załatwić i potem idziemy coś zjeść albo się przejść. Generalnie Marcin też jest tatą, więc też się opiekuje młodym, jak ja coś robię. Wydaje mi się, że jest to całkiem normalne.