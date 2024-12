Maleństwo Hakiela już na świecie! "Czuję się, jakby przejechał po mnie czołg"

Tuż po finale "The Voice of Poland" wydało się, jaki naprawdę jest Kuba Badach! Wiemy, co wyprawiał za kulisami

Marcin Hakiel i Dominika Serowska zostali rodzicami. Narzeczeni 4 grudnia ogłosili, że ich syn już jest na świecie. Wcześniej pokazywali zdjęcia z baby shower czy sesji "z brzuszkiem". Gdy dumny tata i młoda mama przywitali chłopca, poinformowali o tym na swoich instagramowych profilach. Dominika pokazała zdjęcie dłoni maleństwa i napisała:

The audience applauds, but we can’t hear them.

To słowa z utworu Beyonce i oznaczają "Publiczność bije brawo, ale my ich nie słyszymy". Dominika dodała też inicjały chłopca i kilka tagów: #icantbelivewemadeit, #thisiswhatwerethankfulfor, #coolmom, #cooldad, #babyboy, z których można coś niecoś wywnioskować. Serowska i jej partner są dumni z tego, że udało im się wspólnie przyjąć syna na świat i są wdzięczni za to, że wszystko poszło dobrze oraz że planują być fajnymi rodzicami.

Dominika skomentowała też wpis Marcina Hakiela, który w sieci opublikował zdjęcie z synkiem tulonym skóra do skóry.

Najlepszy prezent na święta i na całe życie - oznajmiła.

Maluch w święta Bożego Narodzenia, które zbliżają się wielkimi krokami, skończy 3 tygodnie.

Zobacz także: Marcin Hakiel znów został ojcem. Jego pociecha właśnie przyszła na świat!

Syn już jest na świecie, sypią się gratulacje

Na instagramowych profilach Hakiela i jego partnerki pojawiło się mnóstwo komentarzy od znajomych i fanów. Wszyscy przesyłają gratulacje. Na niektóre komentarze Dominika zdecydowała się odpowiedzieć.

Moje gratulacje Kochani i zdróweczka dla synka, niech się zdrowo chowa, będzie cycuś mamusi, jak mój synio - napisała jedna z internautek.

Dominika odrzekła:

Dziękujemy. Co prawda tytuł cycusia zostawiamy Waldusiowi z Kiepskich, ale synuś mamusi to na bank już jest.

Wyznała też, że poród nie był lekkim doświadczeniem, jednak efekt jest wart cierpienia:

Czuję się, jakby przejechał po mnie czołg, ale dla takich chwil warto żyć!

Zobacz także: Ukochana Marcina Hakiela o szkole rodzenia i relacjach z dziećmi tancerza. Tylko u nas wywiad z Dominiką Serowską!

Jakie imię nosi trzecie dziecko Marcina Hakiela i pierwsze z nową partnerką?

I Dominika, i Marcin w sieci opisali zdjęcia z synem inicjałami RH. Niestety nie zdradzili, jak ich wspólny pierworodny ma na imię. Fani pary snują domysły.

RH czy to Rita Hakiel? Taka moja pierwsza myśl. Gratulacje i dużo zdrowia - zastanawiała się internautka.

Dominika odpisała w żartobliwym tonie:

W Polsce chyba nie przeszłoby nazwanie chłopca Ritą Hakiel, ale ogólnie brzmi dumnie.

Ktoś inny rzucił:

Radosław Hakiem, Romuald Hakiel brzmi dumniej.

Macie swoje pomysły na imię dla małego Hakiela zaczynające się na literę R?

Zobacz także: Kto namawia Roxie Węgiel na dziecko? Z kim romansuje Kaczorowska? Czy Hakiel weźmie ślub? Andrzejkowe wróżby dla gwiazd! Słynny tarocista ujawnia

Zobacz więcej zdjęć. Marcin Hakiel znów został ojcem. Jego pociecha właśnie przyszła na świat! Piękne zdjęcie taty i syna

Cichopek i Hakiel oraz Kurzajewski. Byli razem prywatnie i na ekranie. Nie wszyscy wiedzieli, choć sygnałów nie dało się nie zauważyć! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.