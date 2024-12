Marcin Hakiel znów został ojcem. Jego pociecha właśnie przyszła na świat!

Na instagramowym profilu Marcina Hakiela pojawiło się cudne ujęcie. Tancerz do zdjęcia pozował bez koszulki, tulił do gołej piersi swoje nowo narodzone dziecko. Kontakt skóra do skóry jest niezwykle ważny dla noworodka, który zazwyczaj zaraz po porodzie jest kładziony na piersi mamy, by za jakiś czas tulić się do taty.

Na fotografii maluch jest okryty niebieskim kocykiem, na głowie ma czapeczkę. Dumny Hakiel pewnie przytrzymuje syna dłonią. Piękny widok!

RH #grateful #wdzieczny - napisał młody tata

Synek Marcina i Dominiki miał urodzić się w grudniu i wszystko odbyło się zgodnie z planem. Młodzi rodzice niedługo przed porodem ukończyli szkołę rodzenia - byli więc doskonale przygotowani na to, co wydarzyło się w szpitalu. Tancerz ma zresztą spore doświadczenie w kwestii porodów i wychowania dzieci, bo ojcem po raz pierwszy został już kilkanaście lat temu.

Marcin Hakiel został ojcem. Ma kolejnego syna!

Maleństwo, którego imienia Hakiel nie zdradził, podając w opisie jedynie inicjały, to pierwsze wspólne dziecko tancerza i jego partnerki Dominiki. Oboje czekali na narodziny syna z zapartym tchem. Kilka tygodni temu podczas baby shower wyjawili płeć dziecka. Nie ukrywali jej - zdradzili, że na świecie przywitają chłopca.

To drugi syn Marcina Hakiela, który ma dwójkę starszych dzieci z małżeństwa z Kasią Cichopek. Adam jest dorastającym 15-latkiem, a Helena ma 10 lat.

Hakiel i jego partnerka doczekali się pierwszego wspólnego dziecka. Zasypano ich gratulacjami

Hakiel dopiero co ogłosił radosną nowinę. Na jego instagramowym profilu wciąż przybywa komentarzy od fanów.

"Gratulacje panie Marcinie", "Cudownie. Zdrowia dla maluszka i rodziców", "Gratulacje! Zdrowia, miłości dla Was", "Gratuluję. Niech maleństwo się zdrowo chowa na pociechę rodziców", "Mikołaj w tym roku przyszedł wcześniej, hihi, ale z jakim impetem", "Witaj na świecie maluszku. Niech ten świat będzie dla Ciebie dobrym miejscem do życia. Gratulacje dla rodziców" - czytamy w sieci.

Zdjęcie opublikowane przez Hakiela skomentowała też jego partnerka. Młoda mama napisała:

Najlepszy prezent na święta i na całe życie.

