Beata Kozidrak pokazała się po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy. W internecie ogień!

Plotkowano, że Beata Kozidrak pojawi się na scenie podczas rozdania Fryderyków 2025. Niestety, schorowana piosenkarka nie mogła wybrać się na uroczystość, ale nie zapomniała o swoich fanach, którzy czekają na każdą aktywność gwiazdy - czy to w sieci, czy poza nią. Wokalistka grupy Bajm otrzymała Złotego Fryderyka i, choć nie przybyła na wydarzenie rozdania nagród, jej słowa wybrzmiały z głośników, wywołując poruszenie na widowni.

Co powiedziała Kozidrak? Było sporo podziękowań i smutne wyznanie - to lekarze nie pozwolili gwieździe na podróże i udział w gali rozdania Fryderyków.

Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia. Dziękuję zatem wszystkim, którzy zadecydowali o przyznaniu Złotego Fryderyka właśnie mi. Nigdy nie marzyłam nawet, że moja muzyczna przygoda będzie tak długo trwała, nadając mojemu życiu sens. Udało mi się połączyć piękny, choć stresujący, zawód z udanym życiem prywatnym, z czego jestem bardzo dumna. Dziękuję moim kochanym córkom za to, że są ze mną - w trudnych, jak i w szczęśliwych chwilach. Dziękuję mojej siostrze Marioli za wsparcie, zwłaszcza w okresie choroby - mówiła Beata Kozidrak.

Kozidrak podziękowała również byłemu mężowi i zapowiedziała swój powrót na scenę! Jej koncert ma odbyć się w listopadzie, wielbicielom przyjdzie więc jeszcze trochę poczekać, ale przecież jest na co!

Dziękuję Ci Andrzeju za twórczy czas, kiedy rodził się Bajm, jeden z ważniejszych zespołów w naszym kraju. Dziękuję za nieprzespane noce, kiedy powstawały ponadczasowe hity, takie jak "Co mi Panie dasz", "Małpa i ja". Dziękuję za nasze rozmowy, pomysły i koncertowe trasy, których zazdrościła nam cała branża. Dziękuję wszystkim muzykom, z którymi miałam przyjemność pracować. Nikt nie zabierze mi radości tworzenia, a potem przekazywania emocji na scenie. Dziękuję wiernym fanom, dla których moja muzyka, teksty i interpretacje są ważne. Ważne jest również to, co przede mną. Nowe muzyczne projekty, na które już dzisiaj Was z całego serca zapraszam. 29 listopada w łódzkiej Atlas Arenie widzimy się na jedynym koncercie z grupą KAMP!. Dziękuję, że jesteście ze mną i widzimy się na koncertach! - dodała wokalistka zespołu Bajm.