Agnieszka Radwańska pokazała, jak mieszka i opadły nam szczęki! Jej nowy dom to prawdziwy pałac!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-12-25 15:16

Agnieszka Radwańska w trakcie tenisowej kariery spędzała czas na walizkach, dużo podróżując po całym świecie i mieszkając w hotelach. Jak powtarzała w wywiadach, u siebie zaledwie pomieszkiwała. Teraz wreszcie spełniła swoje wielkie marzenie - wybudowała piękny dom. Zobaczcie zdjęcia domu Radwańskiej.

  • Agnieszka Radwańska, po latach podróży, spełniła marzenie o własnym, wymarzonym domu.
  • Była tenisistka, znana z inwestycji w nieruchomości, zaprezentowała swoją nową, luksusową rezydencję.
  • Zobacz, jak prezentuje się "pałac" Radwańskiej i odkryj wszystkie szczegóły jej prywatnej przestrzeni!

Agnieszka Radwańska zakończyła pełną sukcesów karierę już ponad siedem lat temu. W listopadzie 2018 roku przemęczona, obolała (przewlekła kontuzja stopy) i wypalona mentalnie ogłosiła, że odchodzi z tenisowego touru. W lipcu 2020 r. była wiceliderka rankingu WTA urodziła syna i nie ukrywała, że planuje kolejne dziecko. - Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje - stwierdziła wtedy krakowianka, która w trakcie pełnej sukcesów kariery chętnie inwestowała w nieruchomości. Kupiła m.in. apartamenty w Miami oraz w Sopocie i w Zakopanem. W końcu zainwestowała w nowy dom i widać było, że sprawia jej to ogromną frajdę.

- W końcu będę miała coś docelowego, swoje wymarzone miejsce, zrobione całkowicie pode mnie. Do tej pory miałam mieszkania kupowane na szybko, pod klucz, byleby było blisko kortów i lotniska, byle było gdzie mieszkać. Teraz mogę zrobić wszystko po swojemu - mówiła jeszcze w 2019 r. na łamach "Vivy!".

ZOBACZ: Agnieszka Radwańska zdradziła, jak przeżyła rozpad rodziny. Poruszające wyznanie

Tak mieszka Agnieszka Radwańska! Pokazała nowy dom

Dumna z nowego gniazdka Agnieszka Radwańska w trakcie budowy chwaliła się kolejnymi gustownie wykończonymi pomieszczeniami - przestrzenną kuchnią, marmurami w łazience czy prywatną siłownią. Potem pochwaliła się tarasem i efektownym trawnikiem przed domem. "Sezon tarasowy rozpoczęty. Taką wiosnę to ja rozumiem" - komentowała Radwańska, która z samych tylko turniejowych nagród uzbierała 27,6 mln dolarów. Zdjęcia nowego domu Agnieszki Radwańskiej prezentujemy poniżej w obszernej galerii.

SPRAWDŹ: Tak wygląda kuchnia Radwańskiej w jej luksusowym domu! Wszystko pokazała w sieci

NIE PRZEGAP: Agnieszka Radwańska została okradziona przez bliską osobę! Wstrząsające szczegóły!

Agnieszka Radwańska, nowy dom
31 zdjęć
QUIZ: Kibicowałeś Agnieszce Radwańskiej? Odpowiesz na wszystkie pytania? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 20
Agnieszka Radwańska zagrała raz w finale seniorskiego Szlema. Którego?
Agnieszka Radwańska o Idze Świątek, powrocie na korty i życiu po zakończeniu kariery
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA RADWAŃSKA