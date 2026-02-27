Kuba Karaś nie jest z Wieniawą? Jedno zdanie muzyka wyjaśnia wszystko

Życie uczuciowe Julii Wieniawy od lat budzi ogromne zainteresowanie mediów. Gwiazda, która ma za sobą kilka głośnych relacji, niedawno zauważyła publicznie, że jej byli partnerzy wciąż interesują się jej działalnością w sieci. Obecnie jednak uwaga fanów skupia się na jej znajomości z Kubą Karasiem. Choć oboje niewiele zdradzają i utrzymują, że łączy ich jedynie przyjaźń, częste wspólne wyjścia podsycają plotki. Ostatni komentarz muzyka rzuca jednak zupełnie nowe światło na charakter tej więzi.

Co łączy Julię Wieniawę i Kubę Karasia?

Mimo prób zachowania prywatności, artyści wielokrotnie byli widywani razem, co nie umknęło uwadze opinii publicznej. Dowodem na ich bliską relację są nie tylko zdjęcia paparazzi, ale także materiały udostępniane w mediach społecznościowych, z których wynikało, że Karaś bywał gościem w leśnej posiadłości artystki. Muzyk regularnie pojawia się także na koncertach Wieniawy, a w dniu jej urodzin opublikował wpis, nazywając ją swoją "najlepszą przyjaciółką". Mimo tak jednoznacznej deklaracji, pogłoski o ich rzekomym romansie wciąż nie cichną.

Jessica Mercedes komentuje doniesienia o byłym partnerze

Do plotek odniosła się również Jessica Mercedes, która przez pięć lat była związana z Karasiem, a w przeszłości przyjaźniła się także z Wieniawą. Popularna influencerka podchodzi do tematu z dużym dystansem, zaznaczając, że nie śledzi na bieżąco życia osobistego swojego byłego partnera. Przyznała jednak w rozmowie z serwisem "Pudelek", że jej zdaniem Julia i Kuba pasują do siebie zarówno pod względem wizualnym, jak i energetycznym.

"Ja życzę im jak najlepiej, myślę, że bardzo do siebie pasują i pod względem energii i pod względem wizualnym i wspólnych zainteresowań, więc trzymam za nich kciuki. Dla mnie to już jest zamknięty rozdział, ja już ruszyłam do przodu. Mam też swoje życie, więc ja tego za bardzo nie śledzę i się w to nie angażuję" - powiedziała.

Kuba Karaś wprost o związkach

Najwięcej emocji wzbudziły jednak ostatnie słowa samego zainteresowanego. 30-letni artysta, współpracujący m.in. z Piotrem Roguckim, gościł w podcaście "Audiochwile" przy okazji promocji utworu "Obejmij mnie". Podczas rozmowy padły pytania dotyczące sfery prywatnej. Odpowiedź muzyka była krótka, ale niezwykle sugestywna. Zasugerował on wprost, że obecnie nie jest z nikim w relacji romantycznej, ucinając tym samym domysły o związku z Julią Wieniawą.

"Żeby rozmawiać o związkach, to trzeba w nich być. To taka mała, subtelna rzecz" - stwierdził.

