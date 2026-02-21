Ostre zdjęcie Wieniawy! Biały komplet i papryczki robią furorę w sieci

Julia Wieniawa znowu szokuje w sieci

Julia Wieniawa od lat pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą i odważnymi sesjami w sieci. Jej Instagram pełen jest zarówno eleganckich kreacji, jak i bardziej figlarnych, zmysłowych stylizacji. Ostatnie zdjęcie aktorki zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii - w minimalistycznym białym stroju, z subtelnymi, intrygującymi detalami, Wieniawa jeszcze raz udowodniła, że potrafi zaskakiwać i przyciągać uwagę.

Wieniawa odsłoniła ciało. Białe majtki i kusy topik

Na najnowszym zdjęciu Julia pozuje w komplecie składającym się z białych, dopasowanych majtek i prostego podkoszulka w tym samym kolorze. Jednak to nie klasyczny minimalizm przyciąga wzrok - na wysokości biustu podkoszulek został ozdobiony wyhaftowanymi czerwonymi papryczkami, które nadają całej stylizacji zabawnego, seksownego charakteru. Papryczki stanowią nieoczekiwany akcent, który jednocześnie dodaje odrobinę pikanterii i prowokacji.

Podkoszulek idealnie podkreśla sylwetkę Julii. Majtki, choć minimalistyczne współgrają z górą i tworzą całkiem odważną całość. Jak wam się podoba Julka w takim "gołym" wydaniu?

Po publikacji zdjęcia Julii Wieniawy, internet wręcz oszalał. Fani nie kryli zachwytu, w komentarzach pojawiały się setki wpisów pełnych podziwu i zachwytu. "Przepiękna!", "Super!", "Hot hot hot!", "Nie mogę oderwać wzroku!" - to tylko niektóre z reakcji internautów. Obserwatorzy nie szczędzili komplementów Julii, podkreślając, że wygląda niesamowicie seksownie i figlarnie jednocześnie. Zdjęcie wywołało prawdziwą lawinę emocji, a jej wyczucie stylu i odwaga w modowych eksperymentach stały się tematem gorących dyskusji w sieci.

