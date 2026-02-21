Brytyjczycy mają dość! Żądają wyrzucenia księcia Andrzeja z linii sukcesji

Burza wokół Andrzeja Mountbattena-Windsora nie cichnie. Gdy śledczy już trzeci dzień przeszukują jego dawną rezydencję, w Wielkiej Brytanii narasta fala gniewu. Coraz więcej obywateli domaga się, by skompromitowany członek rodziny królewskiej raz na zawsze zniknął z linii sukcesji.

66. urodziny Andrzeja Mountbattena-Windsora miały być prywatnym dniem w cieniu skandali. Zamiast tego stały się momentem bez precedensu. Młodszy brat Karola III został zatrzymany przez policję i spędził kilkanaście godzin w areszcie. To pierwszy tak poważny przypadek w najnowszej historii monarchii, gdy tak wysoko postawiony royals trafił w ręce funkcjonariuszy.

Cień Epsteina wraca. Andrzej w centrum burzy, a służby przeszukują jego dom

Śledztwo dotyczy podejrzeń o nadużycie stanowiska w czasach, gdy pełnił funkcję wysłannika handlowego Wielkiej Brytanii. W centrum sprawy pojawia się nazwisko Jeffrey Epstein - skazanego przestępcy seksualnego, z którym Andrzej utrzymywał kontakty. Sam zainteresowany stanowczo zaprzecza, by dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości. Do tej pory nie przedstawiono mu formalnych zarzutów.

Trzeci dzień przeszukań w rezydencji Andrzeja. Monarchia w ogniu skandalu!

W czwartek funkcjonariusze wkroczyli do jego posiadłości w hrabstwie Norfolk, a następnie rozpoczęli działania w Royal Lodge w Windsorze. Przeszukania trwają już trzeci dzień. Policja z Thames Valley potwierdziła zakończenie czynności w Norfolk, jednak w Windsorze śledczy nadal zabezpieczają materiały. W okolicy widoczna jest wzmożona obecność służb, oficjalnie ze względów bezpieczeństwa.

Brytyjczycy mają dość! Żądają wyrzucenia księcia Andrzeja z linii sukcesji

Tymczasem presja społeczna osiąga punkt wrzenia. Choć Andrzej został wcześniej pozbawiony części tytułów i oficjalnych obowiązków, wciąż figuruje jako ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu - tuż za dziećmi księcia Harry’ego. Najnowszy sondaż pracowni YouGov pokazuje, że aż 82 proc. Brytyjczyków uważa, iż powinien zostać usunięty z linii sukcesji. Zaledwie niewielki odsetek respondentów sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Głos zabierają również politycy. Konserwatysta Andrew Bowie sugeruje, że najwłaściwszym wyjściem byłaby dobrowolna rezygnacja samego zainteresowanego. Z kolei lider Liberalnych Demokratów Ed Davey podkreśla, że najważniejsze jest teraz niezależne prowadzenie śledztwa, bez nacisków i przywilejów wynikających z królewskiego pochodzenia. Ewentualne zmiany w linii sukcesji wymagałyby jednak skomplikowanego procesu legislacyjnego oraz konsultacji z państwami Wspólnoty Narodów, które uznają brytyjskiego monarchę za głowę państwa.

