Ten trik z gliceryną podbija internet. Przetrzyj tym szyby, a nie będzie na nich zacieków oraz smug. Nawet pod słońce będą idealnie lśniące. Sposób na mycie okien

Czyste okna to podstawa estetycznego wnętrza, ale ich mycie często kończy się nieestetycznymi smugami.

Zacieki i smugi to zmora, ale istnieją proste domowe sposoby, aby się ich pozbyć.

Odkryj sprawdzony trik z gliceryną, który sprawi, że Twoje okna będą lśnić czystością bez smug i dłużej pozostaną nieskazitelne!

Mycie okien z gliceryną. Czyste okna bez zacieków i smug

Czyste okna od razu sprawiają, całe pomieszczenie wygląda lepiej. Osadzający się na szybach kurz i zanieczyszczenia z powietrza ograniczają przepływ światła. Eksperci wskazują, że choć mycie okien to nie jest czynność, którą trzeba wykonywać bardzo często to warto robić to raz na kilka miesięcy. Zima nie jest najlepszą porą roku na mycie okien. Siarczysty mróz w kontakcie z wodą i detergentami może powodować mikrouszkodzenia na szybach, a opady śniegu i deszczu ze śniegiem sprawiają, że okna szybko ponownie się brudzą. Początek wiosny jest czasem gruntowych porządków i właśnie wtedy większość osób myje okna.

Jednym z najczęstszych problemów podczas mycia okien są powstające zacieki oraz smugi. Najczęściej są one widoczne pod światło. Nieestetyczne smugi mogą sprawić, że świeżo umyte szyby będą wyglądać jeszcze gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Zacieki i smugo często powstają na skutek nieumiejętnego mycia. Brudna i szorstka ścierka może przyczyniać się do powstawania zacieków. Również brudna woda, w której płaczemy ścierka zwiększa ryzyko smug. Należy również pamiętać, aby nie stosować za dużej ilości detergentu. Płyn do szyb może osadzać się na powierzchni tworząc nieestetyczne smugi. Najczęściej polecanym sposobem na mycie okien bez smug jest ocet. Wystarczy dodać 2 łyżki octu, a po przetarciu szyby będą czyste i lśniące. Kwasowa formuła octu przeciwdziała powstawaniu zacieków.

Ciekawym sposobem na mycie okien bez zacieków jest również gliceryna. To sposób, który w ostatnim czasie podbija sieć. Do miski z wodą i niewielką ilością detergentu dodaj 1 łyżkę gliceryny. Całość dokładnie wymieszaj i miękką, bawełnianą ścierką umyj szyby oraz framugi. Gliceryna tworzy na powierzchni niewidoczna warstwę ochronną. Sprawia ona, że nie powstają zacieki, a brud i zanieczyszczenia wolniej osiągają. W praktyce oznacza to, że okna pozostają czyste przez dłuższy czas. Jeżeli nie masz w domu gliceryny to podobnie zadziała zwykły płyn do płukania tkanin. Tworzy on barierę antystatyczną i przeciwdziała osadzaniu się zanieczyszczeń.