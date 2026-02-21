Nie żyje Mirosław Krawczyk. Przyjaciele żegnają aktora. "Kolega o wielkim sercu"

Zmarł Mirosław Krawczyk. Aktor i ojciec Mikołaja Krawczyka miał 72 lata. Przykrą wiadomość o śmierci artysty przekazał Teatr Wybrzeże, z którym związany był od kilku dekad. Przyjaciele z teatru pożegnali go pięknymi słowami. Wspominali nie tylko jego role, ale również wielkie serce.

Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor miał 72 lata

Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor miał 72 lata. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazał w sobotnie popołudnie Teatr Wybrzeże.

Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. [...] Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu - przekazano na profilu teatru.

Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 roku w Olkuszu. Na czas studiów wyjechał do Krakowa, gdzie w 1978 roku ukończył Wydział Aktorski PWST. Krótko po tym zadebiutował na scenie Teatru Śląskiego w przedstawieniu "Damy i huzary" w reżyserii Jana Machulskiego. W katowickim teatrze pracował przez osiem lat. Później związał się z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, gdzie z krótką przerwą pracował do śmierci.

Jego talent można było podziwiać nie tylko na deskach teatrów. Przez całą swoją karierę występował również w telewizji oraz kinie. Jak wspominają jego przyjaciele z teatru:

dla kina odkrył go Janusz Kidawa. Zdobyte doświadczenia pozwoliły mu wypracować rozpoznawalny styl oparty na precyzji, uważności i głębokim rozumieniu postaci.

Mikołaj Krawczyk poszedł w ślady ojca

Prywatnie Mirosław Krawczyk związany był z koleżanką po fachu Marią Mielnikow. Aktorska para doczekała się syna Mikołaja, który poszedł w ich ślady. Mikołaj Krawczyk ogólnopolską rozpoznawalność zyskał dzięki roli Pawła w "Pierwszej Miłości". Jego rodzice również zagrali w serialu Polsatu.

Maria zagrała niewielką rolę Danuty Kubackiej. Zaś Mirosław Pan Mirosław wystąpił w serialu w dwóch rolach: Romana Wąsowskiego, ojca Agaty i Kamili oraz doktora Krawczyka.

Mirosław Krawczyk zagrał również w takich produkcjach, jak "Sąsiedzi", "Lokatorzy", "Na Wspólnej", "Sfora", "Czarny czwartek", "Ojciec Mateusz", "Kryminalni" czy "Awantura o Basię". Na ekranie po raz ostatni pojawił się w 2015 roku w filmie "Disco Polo".

