"Rodzina zastępcza": Widzowie nadal uwielbiają kultowy serial

"Rodzina zastępcza" to jeden z ulubionych seriali Polaków. Pełen niezapominanych postaci kreowanych przez znakomitych aktorów. U boku Gabrieli Kownackiej oraz Piotra Fronczewskiego zagrali aktorzy młodego pokolenia: Monika Mrozowska, Aleksandra Szwed, Misheel Jargalsaikhan, Sergiusz Żymełka i Aleksander Ihnatowicz. Początkowo nieznani, szybko zyskali popularność. W trakcje trwania serialu dorastali na oczach milionów widzów.

Kolorytu do serialu wprowadzili sąsiedzi Kwiatkowskich, czyli Alutka (Alicja) i Jędrula (Jędrzej Kossoń) grani przez Joannę Trzepiecińską i Tomasza Dedeka. Ekscentryczna artystka i jej mąż producent szybko zdobyli ogromną sympatię widzów. Odgrywający ich aktorzy do dziś są przez wielu utożsamiani z bohaterami z serialu.

Tadeusz Dedek wspomina pracę na planie "Rodziny zastępczej"

Tadeusz Dedek niedawno gościł w studiu "Halo, tu Polsat". Aktor wspominał m.in. pracę na planie kultowego serialu. Z uśmiechem stwierdził, że były to "najmilsze i najspokojniejsze chwile pracy" w jego karierze. Nie przeszkadza mu również fakt, że dla wielu Polaków nadal pozostaje Jędrulą.

Mieliśmy komfortowe warunki pracy, byli tu znakomicie przygotowani reżyserzy. Komfort pracy był tak wielki, że przestaliśmy się w pewnym momencie martwić o teksty. Na ulicy do tej pory jestem Jędrulą, ale to oczywiste po tylu latach, casus Kapitana Klossa - mówił Tadeusz Dedek.

Tadeusz Dedek opowiedział o walce z rakiem

W śniadaniówce Polsatu opowiedział też o swoich zmaganiach z poważną chorobą. Kilka lat temu zdiagnozowano u niego raka prostaty. Dedek zmagał się z bólem biodra. By poznać przyczynę tego problemu, udał się na rezonans magnetyczny, a następnie biopsję. Diagnoza była druzgocąca. W "Halo, tu Polsat" przyznał, że przeszedł wszystkie etapy leczenia - chemioterapię, radioterapię, leczenie hormonalne i operację.

Osiem lat temu zachorowałem na raka prostaty, przeszedłem wszystkie etapy leczenia, od chemioterapii, przez naświetlania... cały czas pozostaję pod opieką lekarzy i monitorujemy mój stan - mówił.

Tadeusz Dedek wyznał, że to jego najbliżsi najbardziej przeżywali chorobę. Do dziś pamiętają, z czym zmagał się podczas leczenia.

Trzeba poddać się leczeniu, nie próbować walczyć z tym samemu. Najbardziej przejęci moją chorobą byli moi bliscy. Cały czas mają to z tyłu głowy - dodał aktor.

