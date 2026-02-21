Naturalnie piękna Natalia Kukulska zachwyca na fotkach w bikini! Takie kadry do rzadkość!

Natalia Kukulska jeszcze kilka dni temu brylowała na głośnej premierze, a teraz wygrzewa się pod palmami. Piosenkarka porzuciła mroźną Polskę i razem z mężem oraz córką udali się w ciepłe kraje. Relacją z wyjazdu Kukulska dzieli się na Instagramie. Nie zabrakło i fotek w bikini! Taki widok do rzadkość na jej Instagramie.

Natalia Kukulska wyleguje się pod palmami!

W zimowych miesiącach ciepłe kraje cieszą się sporym zainteresowaniem. Szczególnie gwiazdy show-biznesu chętnie pakują walizki i uciekają z Polski przed mrozem. Od kilku dni na Malediwach przebywa Natalia Kukulska (49 l.). Piosenkarka razem z mężem Michałem Dąbrówką (54 l.) oraz córką cieszą się z pięknej aury.

Relacją z wyjazdu Natalia Kukulska chwali się na Instagramie. Chociaż piosenkarka jest aktywna w mediach społecznościowych, to więcej jest tam treści związanych z pracą niż życiem prywatnym. Czasami jednak robi wyjątki - szczególnie podczas wakacji. Obecnie na jej relacjach dominują kadry z rajskiej plaży, rodzinnych wypadów na rowerach i błogiego relaksu.

Kukulska na urlopie zrezygnowała z makijażu i pokazała się fanom w naturalnej odsłonie. Do tego artystka wrzuciła kilka zdjęć w... bikini! Takie kadry na jej Instagramie to zdecydowanie rzadkość.

Jak tak się wyciągnę, to nawet laska - napisała pod zdjęciem, na którym wyleguje się na palmie.

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka: Razem od 26 lat

To nie pierwszy raz, gdy piosenkarka bawi na Malediwach. W ubiegłym roku razem z ukochanym świętowała tam srebrne gody! Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 12 lutego 2000 roku.

Z okazji 25. rocznicy ślubu dzieci pary zorganizowały przyjęcie-niespodziankę w popularnej warszawskiej restauracji, na które zaprosili rodzinę i najbliższych przyjaciół gwiazdy. Później małżonkowie świętowali już tylko we dwoje. Podczas ubiegłorocznego wyjazdu postanowili odtworzyć sesję ślubną.

Z kolei w tym roku piosenkarka zamieściła na Instagramie ich wspólne zdjęcie sprzed lat i dodała wpis:

Nasze zdjęcie z Miśkiem gdy miałam 26 lat, a dzisiaj obchodzimy 26. rocznicę naszego ślubu. Za nami Hollywood, którego może nie udało się podbić ale podbijamy cały czas stawkę jeśli chodzi o nasz staż! A co!!! Piękna sprawa. Wierzę w nas… - napisała.

