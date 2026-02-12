Zakochane pary na głośnej premierze. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie mogli się od siebie oderwać

"Wichrowe wzgórza": Tłum gwiazd na polskiej premierze

Na krótko przed walentynkami do kin trafi długo wyczekiwany film "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell. Jest to autorska interpretacji legendarnej powieści Emily Bronte. Film z Margot Robbie i Jacobem Elordi w rolach głównych wzbudzał kontrowersje na długo przed premierą. Fennell zdecydowała się bowiem zerwać z tradycyjnym podejściem do powieści i nadała produkcji swój charakterystyczny styl.

"Wichrowe wzgórza" okrzyknięto najgorętszą premierą sezonu. Nic więc dziwnego, że na warszawskim pokazie filmu stawił się tłum gwiazd. Na czerwonym dywanie ochoczo pozowali m.in. Anna Powierza, Paulina Gałązka, Lura Breszka, Karolina Malinowska, Roma Gąsiorowska, Joanna Brodzik czy Grażyna Wolszczak.

Zakochane pary na premierze sezonu

Pojawiło się również kilka zakochanych par. W Kinogramie pojawili się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którym uśmiechy nie schodziły z twarzy. Zakochani praktycznie nie mogli się od siebie oderwać. Zaprezentowali się przy tym niezwykle elegancko. Tancerka miała na sobie elegancką suknię do samej ziemi w bordowym kolorze. Wyglądała niczym gwiazda Hollywood! Z kolei aktor postawił na klasyczną czerń.

W czarnej stylizacji zaprezentowali się również Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka. Artystyczne małżeństwo rzadko pojawia się razem na branżowych imprezach, ale takiej okazji nie mogli przegapić.

Czułości na czerwonym dywanie nie szczędzili sobie Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki. Para w tym roku będzie świętować dziewiątą rocznicę związku, a nadal są w siebie wpatrzeni jak w obrazek. W pewnym momencie producent telewizyjny obdarzył ukochaną całusem. Celebrytka zachwyciła w czerwonej sukience, która idealnie podkreśliła jej zgrabne nogi.

Na nieco bardziej swobodną stylizację postawili za to Dominika Serowska i Marcin Hakiel.

