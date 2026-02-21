Jego serce pękało z tęsknoty. Witold Paszt odszedł w rocznicę śmierci ukochanej żony

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-02-21 5:55

Choć Witold Paszt (+68 l.) odnosił znaczące sukcesy zawodowe, zawsze podkreślał, że najważniejsza jest dla niego rodzina. Jego miłością była żona Marta, z którą połączył go niefortunny wypadek. To właśnie to nieoczekiwane zdarzenie stało się początkiem ich wielkiego uczucia, które było tak silne, że gwiazdor odszedł do ukochanej w rocznicę jej czwartej śmierci.

Miłość od pierwszego wejrzenia

Witold i Marta poznali się w czasach licealnych. Zaiskrzyło między nimi podczas obozu wędkarskiego, na który pojechali do Kotliny Kłodzkiej. W trakcie zwiedzania dziewczyna niefortunnie zwichnęła nogę. Jak przystało na prawdziwego dżentelmena i opiekuna grupy, Paszt postanowił jej pomóc i przez znaczną część trasy niósł ją na rękach. – Najpierw nosiłem ją na rękach dosłownie, a potem starałem się to robić przez całe nasze wspólne życie – mówił w jednym z wywiadów. Marta od razu wpadła mu w oko. Jak mówił po latach, zakochał się w jej urodzie i osobowości. Od tamtej pory byli nierozłączni. Razem dorastali w Zamościu i razem zdecydowali, że chcą iść przez życie. Pobrali się niedługo po zakończeniu liceum. Doczekali się dwóch córek: Aleksandry i Natalii.

Dzięki żonie spełniał się zawodowo

Największą pasją Witolda Paszta była muzyka. Zespół VOX założył w 1978 roku, a już rok później odniósł ogromny sukces. Doszło do niego na festiwalu w Opolu. Jego utwór „Bananowy song” stał się wielkim hitem, którego tekst na pamięć znał chyba każdy Polak. Artysta w wywiadach podkreślał, że spełniał się artystycznie dzięki żonie. – Marta była moją bazą, to ona trzymała dom i dawała mi poczucie bezpieczeństwa, gdy ja byłem w trasie – wspominał. Ukochana wspierała Paszta w jego marzeniach o wielkiej karierze. Kiedy muzyk wracał z długich tras koncertowych, od razu pędził do domu – zawsze stęskniony.

Byliśmy bardzo udanym małżeństwem. Z ręką na sercu przysięgam, że pokłóciliśmy się dwa razy w życiu. I to nie mocno! Praktycznie nie podnosiliśmy na siebie głosu. Jak były jakieś konflikty, to szybko znikały. Wystarczyła spokojna rozmowa – opowiadał na łamach „Faktu”.

Jego serce pękło

Witold i Marta uchodzili za małżeństwo idealne. W środowisku artystycznym, w którym większość związków się rozpadała, oni byli wzorem do naśladowania. Szli przez życie 50 lat. Niestety w 2018 roku kobieta zmarła, a świat muzyka się zawalił. W domu panowała wszechobecna cisza, która wykańczała go psychicznie. Po odejściu ukochanej powrót na scenę był dla niego ogromnym wyzwaniem. Na szczęście znalazł oparcie w rodzinie. – Wnuki to jedyna rzecz, która mnie teraz cieszy i trzyma w pionie – wyznał w rozmowie z „Jastrząb Post”. Na scenę wrócił bardzo szybko.

W ubiegłym tygodniu niespodziewanie odeszła Marta Paszt – cudowna żona, najwspanialsza mama i babcia. W tym szczególnie trudnym dla naszej rodziny czasie zwracamy się z prośbą do przedstawicieli mediów o uszanowanie czasu naszej żałoby. Jednocześnie pragniemy zapewnić fanów zespołu VOX, iż kalendarz koncertów nie ulega zmianie – poinformował Paszt. Gwiazdor dziękował też fanom za słowa wsparcia. – Dziękuję Wam za każde dobre słowo, każdą wiadomość na FB, mnóstwo SMS-ów, telefonów i maili. Dziękuję za Wasze opowieści i wsparcie. Dobrze, że jesteście, Przyjaciele – napisał.

Skoncentrował się na pracy

W 2021 roku Witold Paszt na dobre powrócił do życia publicznego. Tym razem jako juror w programie „The Voice Senior”. W fotelu jurora mogliśmy oglądać go w drugiej oraz trzeciej edycji. Jego ostatnie publiczne wystąpienia budziły niepokój wśród widzów. Muzyk z odcinka na odcinek coraz gorzej wyglądał. Mimo gorszego stanu zdrowia profesjonalnie podchodził do swojej pracy. Z uśmiechem na ustach pomagał uczestnikom show, którzy byli w jego grupie.

Artysta nie pojawił się w finałowym odcinku na żywo, który miał emisję 5 lutego 2022 roku. Mówiło się, że stan zdrowia Paszta pogorszył się po trzykrotnym przejściu COVID-19. Kilka dni później zmarł.

Śpieszył się do ukochanej

Paszt zmarł 18 lutego, dzień po rocznicy śmierci ukochanej żony, o czym poinformowały jego córki.

Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej ukochanej żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, artysta w pełnym znaczeniu tego słowa. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane – mogliśmy przeczytać.

Witold Paszt został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, w rodzinnym grobie z żoną.

Super Express Google News
Witold Paszt odszedł za żoną w rocznicę jej śmierci
Galeria zdjęć 29
Żona Witolda Paszta była piękną kobietą. Kochali się przez niemal 50 lat, aż nagle rozdzieliła ich śmierć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki