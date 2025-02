Kim była żona Witolda Paszta? Tajemnicza kobieta na lata zawładnęła sercem gwiazdora

Witold Paszt kariera: VOX, "Taniec z Gwiazdami", "The Voice Senior"

Witold Paszt po raz pierwszy ogromną popularność zyskał na przełomie lat 70. i 80. Dziś już niewiele osób pamięta, że to on założył legendarny zespół VOX, w którym poza nim śpiewali Ryszard Rynkowski, Jerzy Słota i Andrzej Kozioł. Witold Paszt szerszej publiczności przypomniał o sobie, gdy w świetnym stylu zajął drugie miejsce w pierwszej polskiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Występował wówczas w parze z Anną Głogowską. Z kolei pod koniec życia artysta świetnie odnalazł się w show " The Voice Senior" w TVP, gdzie pełnił funkcję wokalnego trenera. Witold Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku. Wcześniej trzykrotnie chorował na koronawirusa. Dokładnie cztery lata i jeden dzień przed śmiercią męża odeszła ukochana żona artysty - Marta Paszt. Historia ich miłości jest niesamowita. Niektórzy twierdzą, że takie uczucie zdarza sie tylko w bajkach. Małżeństwo Pasztów zadaje kłam tej teorii.

Legendarny muzyk swoją przyszłą żonę poznał w nieco osobliwych, choć romantycznych, okolicznościach. Marta podczas obozu wędrownego skręciła kostkę. Na ratunek przybył - a jakże - Witold Paszt.

Jak się jej przypatrzyłem, pomyślałem: już cię nie puszczę. Ta dziewczyna okazała się moją żoną

- wspomniał muzyk w rozmowie z "Faktem", już po śmierci ukochanej.

Kim była Marta Paszt? Na pewna była kobietą tajemniczą. Nie pchała się do mediów czy na ścianki. Żyła zdecydowanie w cieniu męża i była dla niego gigantycznym wsparciem. Małżonkowie mogli na siebie liczyć w każdej sytuacji. Żona Witolda Paszta wspaniale zajmowała się domem i dwiema córkami: Aleksandrą i Natalią.

Żona zawsze mnie wspierała. Chociaż postawiła jasną granicę, że nie będzie się włączała w moje życie artystyczne. Zamiast jeździć ze mną na koncerty, postanowiła zająć się domem. Bardzo to zresztą lubiła. Wychowywała cudownie nasze dzieci i tłumaczyła im, dlaczego taty wiecznie nie ma w domu, bo córki bardzo za mną tęskniły i nie do końca rozumiały, dlaczego inne dzieci mają na co dzień mamę i tatę, a one nie. Żona mówiła więc, że tata robi coś bardzo dobrego, bo swoją pracą poprawia innym nastrój i że trzeba być z tego dumnym. Słyszałem od niej wiele komplementów. Podtrzymywała mnie na duchu, jak nikt

- tak o żonie mówił Witold Paszt we wspomnianej rozmowie.

Po śmierci taty jego córki zaznaczyły, że ojciec bardzo śpieszył się do jej mamy. Bez niej żył tylko cztery lata i jeden dzien.

Odszedł nasz tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, artysta w pełnym znaczeniu tego słowa. Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą mamą. Bardzo się do niej spieszył

- napisały córki Witolda i Marty Pasztów.

