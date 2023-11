Emilian Kamiński robił, co mógł, żeby to ukryć. Teraz, rok po jego śmierci, prawda wyszła na jaw

Witold Paszt był wyjątkowym wokalistą. Porywał tłumy, a jego piosenki śpiewała niegdyś cała Polska. Miał 69 lat, gdy zmarł. Stało się to niedługo po czwartej rocznicy śmierci jego ukochanej żony, którą była Marta Paszt. Historia ich miłości, choć nie jest znana przez wszystkich, porusza do głębi. Para poznała się bowiem jeszcze w czasach liceum, a gdy już zakochali się w sobie bez opamiętania - przeżyli razem blisko 50 lat. Okoliczności były bardzo romantyczne. Na obozie wędrownym w Kotlinie Kłodzkiej pani Marta skręciła bowiem nogę. Na ratunek przybył Witold Paszt, który zarzucił gitarę na plecy, a ją wziął na ręce. - Jak się jej przypatrzyłem, pomyślałem: już cię nie puszczę. Ta dziewczyna okazała się moją żoną - wspominał Witold Paszt w 2019 roku w magazynie "Fakt". Sześć lat po pierwszym spotkaniu Witold i Marta wzięli ślub. Zawsze mogli na siebie liczyć, byli bardzo udanym małżeństwem i kochali się bez opamiętania, o czym chętnie Paszt mówił w mediach. Owocem ich związku były dwie córki: Natalia i Aleksandra. Uczucie, które ich łączyło, było tak mocne, że gdy Marta Paszt nagle zmarła, świat Witolda zawalił się bezpowrotnie.

Żona Witolda Paszta była piękną kobietą. Kochali się przez niemal 50 lat, aż nagle rozdzieliła ich śmierć

Marta Paszt była dla Witolda wielkim wsparciem. Kiedy on koncertował i był u szczytu kariery, ona zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Nie chciała wtrącać się w jego życie artystyczne, pozwalała mu spełniać pasje i robić to, co kocha. Jednocześnie pięknie tłumaczyła go przed maluchami, bo wiedziała, że daje radość innym ludziom. Wspierała go jak nikt i podnosiła na duchu. Witold Paszt i Marta Paszt mieli dla siebie czas, w jednym z wywiadów muzyk powiedział wprost, że idealnie udaje mu się pogodzić życie zawodowe oraz prywatne. Na scenie szalał, a w domu się wyciszał. Niestety, sielankę przerwała niespodziewana śmierć Marty Paszt. Kobieta zmarła pod koniec lutego 2018 roku.

- Cudowna żona, najwspanialsza mama i babcia - określił ją Witold Paszt, informujący o śmierci ukochanej w mediach społecznościowych. - Mój świat legł w gruzach, śmierć mojej żony to najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Człowiek musi jednak w takim wypadku znaleźć sobie miejsce w świecie i jakieś zajęcie. Wracamy do pustego domu i co robić? Bardzo łatwo wpaść w depresję. Mnie pomogła rodzina, która otoczyła mnie opieką. Ja byłem w tej komfortowej sytuacji, że mam pracę, którą kocham i miałem do czego wracać. Nikt nie jest przygotowany na śmierć ukochanej osoby, dlatego to tak bardzo boli. Dziś trochę inaczej, ale nigdy się z tą sytuacją nie pogodzę. Do końca życia w pewnym stopniu będę się z tego podnosił. (...) Świat się dla mnie zatrzymał – mówił Witold Paszt w "Fakcie".

Witold Paszt zmarł dzień po 4. rocznicy śmierci swojej żony. "Śpieszył się na spotkanie z naszą mamą"

Witold zagubił się po śmierci żony, ale muzyka pozwalała mu się odnaleźć. Ogromne wsparcie w czasie żałoby dawały mu córki, które zajmowały się tatą, gdy zmagał się później z problemami zdrowotnymi. 19 lutego 2022 roku, Natalia i Aleksandra przekazały w oficjalnym oświadczeniu, że Witold Paszt zmarł późnym wieczorem, dzień po czwartej rocznicy śmierci swojej ukochanej żony. - Odszedł nasz tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, artysta w pełnym znaczeniu tego słowa. Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą mamą. Bardzo się do niej spieszył - napisały córki pary. Witold Paszt miał 69 lat (rocznikowo).

