Aż trudno uwierzyć, co się stało

Co za zdjęcia!

Taniec z gwiazdami. Tragiczna śmierć przyszła nagle. Miał tylko 34 lata. Na co naprawdę zmarł Żora Korolyov?

Serial W11 - Wydział Śledczy w TVN pokazywał, jak wygląda codzienna praca policjantów. Głównymi bohaterami były pary policyjnych komisarzy: Anna Potaczek - Maciej Friedek (później Jakub Gęsiarz, a potem Maciej Dębosz), Joanna Czechowska - Sebastian Wątroba i Anna Palka- Rafał Kopacz. Wymienieni gliniarze wspierani byli przez sztab innych funkcjonariuszy. Najbardziej znany z nich jest występujący niemal w każdym odcinku Tomasz Bukowski, człowiek, który sprawdzał się zarówno przy biurku, jak i w terenie. W11 - Wydział Śledczy emitowany był w TVN przez niemal 10 lat (2004-2014). Nakręcono łącznie 1377 odcinków w 18 seriach. Pamiętasz, o co chodziło w W11? Rozwiąż QUIZ W11 - Wydział Śledczy. Pamiętasz wszystkich gliniarzy serialu TVN? Anna Potaczek, Sebastian Wątroba, Joanna Czechowska, Maciej Friedek.

Polecamy też: QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze?

QUIZ W11 - Wydział Śledczy. Pamiętasz wszystkich gliniarzy serialu TVN? Potaczek, Wątroba, Czechowska, Friedek Pytanie 1 z 15 Komisarz Sebastian z W11 nazywał się: Śledziona Noga Wątroba Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.